Позбутися стресу та стати сильніше. 7 порад учених, як перемогти депресію зміцнивши здоров'я

Під час нового дослідження вчені проаналізували величезну кількість даних людей і вивели формулу, що дає змогу боротися навіть із генетичною схильністю до захворювання.

Ми часто чуємо про те, як важливо вести здоровий спосіб життя та його серйозні переваги. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, повноцінний сон — усе це не просто фрази, а реальна можливість тримати своє психічне здоров'я в хорошій формі. Нещодавно було проведено дослідження, яке показало, наскільки ці звички можуть бути корисними в боротьбі з депресією, пише Medical News Today.

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Два авторитетних університети, Кембриджський і Фуданьський, спільно вивчили, як наші повсякденні звички можуть впливати на наше психічне здоров'я. Результати показали, що вибори, які ми робимо щодня, навіть найнезначніші, можуть значно знизити ймовірність виникнення депресії.

Усі ми знаємо, що депресія — це складна проблема, в основі якої лежить поєднання біології та способу життя. Цікавість дослідників привела їх до Біобанку Великої Британії — золотої жили інформації для подібних наукових робіт. У цій колосальній базі даних зберігаються відомості про гени, спосіб життя і стан здоров'я тисяч людей.

У результаті своєї роботи автори виявили сім звичок, які, на їхню думку, допомагають уникнути депресії:

Помірне вживання алкоголю: у тих, хто вживає алкоголь помірно, ризик розвитку депресії знижується на 11%. Правильне харчування: дотримуючись повноцінного харчування, можна знизити ризик депресії на 6%. Активний спосіб життя: регулярно вдаючись до фізичних навантажень, ви зможете знизити ризик на 14%. Здоровий сон: дуже важливий елемент не тільки для продуктивності. Сон протягом 7-9 годин знижує ризик на 22%. Відмова від паління: тут усе просто — крім відмови від шкідливої звички, у тих, хто не палить, ризик розвитку депресії знижується на 20%. Частий рух: менше сидіння без діла допоможе впоратися не тільки із зайвою вагою і хворобами, а й знизить ризик депресії на 13%. Підтримка соціальних зв'язків: надійні стосунки і часті соціальні контакти знижують ризик на 18%, особливо в разі повторних нападів депресії.

Щоб отримати більш чітке уявлення про вплив цих чинників на ваше життя, уявіть собі трьох людей: одна не надає значення цим звичкам, інша займає проміжне становище, а остання живе відповідно до цих рекомендацій. Підбиваючи підсумки, автори заявляють, що в останньої людини ймовірність зіткнутися з депресією на 57% нижча, ніж у першої.

Одним із важливих відкриттів дослідження стало те, що здоровий спосіб життя може затьмарити нашу генетичну схильність до депресії. Люди з найвищим генетичним ризиком, які ведуть здоровий спосіб життя, були набагато менш схильні до депресії, ніж люди з найнижчим генетичним ризиком, які ведуть нездоровий спосіб життя. Це говорить про те, що, хоча гени відіграють певну роль, наш повсякденний вибір має значно більший вплив на розвиток недуги.

Але яким чином здоровий спосіб життя забезпечує такий захист психіки? Дослідження дає кілька відповідей:

Здоровий спосіб життя пов'язаний зі збільшенням розмірів мозку в таких важливих областях, як мигдалина і гіпокамп.

Хороші звички допомагають підтримувати ефективну імунну систему. Наприклад, стрес може вплинути на рівень цукру в крові, що призводить до порушення імунної відповіді.

Нестача фізичного навантаження або сну знижує здатність організму справлятися зі стресом, що підштовхує нас до розвитку депресії.

Відчуття ізоляції та відсутності підтримки може призвести до підвищення рівня маркерів, які вказують на неефективність імунної системи, що не найкращим чином позначається на психічному стані.

По суті, шлях від здорового способу життя до міцної імунної системи значно зменшує ризик виникнення депресії. Таким чином, турбота про себе — це не лише спосіб зміцнити своє фізичне здоров'я. Це ще й ключ до душевного спокою та бадьорості.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.