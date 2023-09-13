Провісники біди. Руйнівному землетрусу в Марокко передували таємничі вогні в небі

Дослідники досі не знають, що це були за яскраві спалахи світла і чому вони з'явилися незадовго до початку катаклізму.

Смертоносний землетрус магнітудою 6,8 стався в п'ятницю, 8 вересня, у Високих Атлаських горах на сході Марокко. Унаслідок найсильніших поштовхів загинули щонайменше 2 900 осіб, ще близько 5 500 дістали поранення, пише Science Alert.

Після цього в соціальних мережах з'явилися відеоролики, зняті місцевими жителями, на яких видно, що смертоносному землетрусу передувала загадкова поява таємничих вогнів у небі — ніби "сонячні зайчики", яскраві спалахи світла, проносилися нічним небом.

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Дослідники не можуть з упевненістю сказати, що це було, проте кілька припущень у них все ж є. Деякі вчені припускають, що місцевим жителям вдалося зняти рідкісне повітряне явище, також відоме як "вогні землетрусу".

Зазначимо, що наукова спільнота досі не знає напевно, чи існують "вогні землетрусів" і що їх викликає. Однак, якщо буде доведено, що ці спалахи світла пов'язані з потужною сейсмічною активністю, дослідники сподіваються, що надалі їх можна буде використовувати для раннього виявлення землетрусів.

Довгий час вважалося, що "вогні землетрусів" — не більше, ніж фольклор. Вченим вдалося виявити лише невелику кількість записів, що свідчать про спалахи світла в небі, пов'язані з підземними поштовхами, датованими кількома століттями тому. У різних записах очевидці по-різному описують провісників землетрусів: від яскравих секундних спалахів до хвилинних вогняних куль різного кольору, що з'являються високо і низько в небі.

За словами фізика з Університету штату Північна Кароліна, проблема полягає в тому, що вчені не можуть передбачати, коли станеться землетрус, а тому неможливо дослідити ці яскраві вогні. Саме тому дослідникам довгий час доводилося покладатися на спогади людей, які цілком можуть виявитися помилковими.

Водночас ці загадкові провісники землетрусу завжди цікавили людей, а тому і вчені раз у раз намагалися розгадати цю таємницю. Довгий час "вогні землетрусів" вважалися міфом, але з появою камер у вчених з'явилося більше доказів. Наприклад, подібні загадкові спалахи було знято перед землетрусом у Мехіко 2021 року, а потім вони з'явилися у східній Японії перед землетрусом 2022 року.

За словами геофізика Фрідеманна Фройнда з Інституту SETI, у своїй роботі він вивчив 65 повідомлень про потенційні "вогні землетрусів", зібраних з 1600-х років. У результаті він дійшов висновку, що ці яскраві спалахи можуть бути складною формою статичної електрики. Оскільки тектонічні плити труться одна об одну, це тертя може створити достатній струм, щоб викликати електричний розряд, який і пояснює яскравий спалах. Утім, далеко не всі дослідники згодні з цими висновками.

Ще одна теорія припускає, що ранні поштовхи стрясають лінії електропередачі, створюючи електричні дуги. Також існує теорія, що ці вогні жодним чином не пов'язані з подальшими землетрусами. Вчені сходяться в одному — потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, що відбувається насправді.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело "Великого землетрусу": принесе смерть і руйнування.