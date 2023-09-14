Незвичайний глибоководний будинок. Акули вразили вчених вибором свого місця проживання (фото)

У недавньому дослідженні глибин, вчені натрапили на котячих акул зі специфічними смаками щодо вибору житла, але виявилося, що це місце користується попитом у мешканців океану.

Багато хто з нас знайомий з мультяшною губкою, популярною в першій половині 2000-х, що живе в ананасі під водою. І згадка одного відомого Боба у статті про тварин аж ніяк не випадкова. Річ у тім, що деякі акули в реальному житті вибрали губку як свій дім. Про смугасту піщану акулу, невеликий вид акул, який переставив роль губки в підводній ієрархії пише The New York Times.

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Австралійські вчені зробили несподіване відкриття, помітивши крихітний акулячий хвіст, що визирав із губки, зібраної в глибоких водах біля узбережжя Західної Австралії. Провівши подальше дослідження, команда виявила не одну, а до 30 таких акул, що затишно влаштувалися всередині однієї губки. Ця дивовижна знахідка є першим в історії випадком використання акулами губок як свого особистого притулку.

Коли ви думаєте про акул, у голові одразу виникає образ величезної білої акули. Однак акули бувають найрізноманітніших форм і розмірів. Наприклад, смугаста піщана піщана котяча акула виростає всього до півтора метра. Такий маленький розмір робить їх легшою мішенню для великих морських мешканців, охочих поласувати. Хелен О'Ніл, фахівець з риб, яка брала участь у дослідженні, вважає, що ці котячі акули можуть шукати притулок у губках у денний час, щоб не стати чиїмось обідом.

Цікаво, що ця звичка властива не лише кільком котячим акулам. Команда спостерігала, як 57 акул різного віку та статі ховалися у двох видах губок. І, можливо, є ще одна причина, через яку вони обрали саме губчасте житло. Деякі інші акули відкладають яйця в губках, тож цілком імовірно, що ці котячі акули використовують їх як безпечні ясла для своїх малюків.

Погляд котячих акул упав на непримітні підводні губки, в яких легко сховатися від хижаків Фото: John Pogonoski

Чи отримують губки якусь вигоду від такого способу життя? О'Ніл вважає, що акули, можливо, поїдають потенційних губок-шкідників усередині, виступаючи своєрідним захистом для господарів, які одночасно є їхнім житлом. Однак для того, щоб знати напевно, необхідні додаткові дослідження.

Хоча це відкриття і було випадковим, воно підкреслює величезні таємниці морських глибин і складні взаємозв'язки різних екосистем. Ми навіть не бачили сам процес, коли ці акули входили в губки або виходили з них, тож нам належить ще багато чого довідатися про їхній незвичайний вибір місця проживання. І хоча в найближчих планах немає більш глибокого вивчення цієї теми, дослідники з нетерпінням чекають того, що можуть відкрити майбутні експедиції.

Виявляється, акули продовжують дивувати нас своєю різноманітною поведінкою і способом життя. Хто знає, що ще ми зможемо виявити, заглиблюючись у наші океани? Можливо, одного разу, зазирнувши під старе, обросле коралами відро, ми знайдемо там крихітного буркотливого планктону, який все своє життя замислює план викрадення чогось цінного в заможного краба, який мешкає по сусідству.

Раніше Фокус писав про те, що на береги Канади масово викидалися білі акули, і, на подив, це хороша новина. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.

Також Фокус писав про причини нападу акул на людей. На думку вчених, підводними монстрами не керує голод і любов до людського м'яса, а їхнє пояснення цього тільки дивує.