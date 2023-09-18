У Норвегії під язичницьким храмом знайшли скарб із золотом, якому 1,5 тис. років (фото)

Знайдені золоті монети квадратної форми відносять до часів династії Меровінгів, яка правила Франкським королівством з 5 століття до 751 року.

На місці стародавнього язичницького храму в норвезькому селі Вінгром, недалеко від Ліллехаммера, археологи виявили скарб із золотом, у якому нарахували загалом 35 золотих монет. Про це розповів археолог Університету Осло Ніколай Екхофф, який брав участь у розкопках.

Золоті монети квадратної форми розміром з ніготь дуже тонкі. На них вигравіювані зображення жінок і чоловіків у розкішному одязі. На деяких зображені пари, повернуті обличчям один до одного. Ці предмети належати до часів династії Меровінгів, яка правила Франкським королівством з 5 століття до 751 року.

"Не дивлячись на те, що золоті монети такі маленькі, зображені на них мотиви напрочуд багаті деталями", — зазначив Екгофф.

На деяких зображені накидки, і в чоловіка, і в жінки прикраси, різні зачіски й різні предмети в руках, як-от чашки для пиття, палички або кільця. За його словами, жінка одягнена в багату сукню, у чоловіка одяг коротший і видно ноги.

Скарб, виявлений у Норвегії Скарб, виявлений у Норвегії Скарб, виявлений у Норвегії Скарб, виявлений у Норвегії Скарб, виявлений у Норвегії Скарб, виявлений у Норвегії

Ці монети настільки деталізовані та різноманітні, що стали джерелом досліджень костюмів тих часів, пояснив археолог.

У Норвегії рідко знаходять золоті монети. Відомо лише 10 місць, де їх знаходили, зазвичай — під старими культовими спорудами.

"Передбачається, що золоті монети з парними мотивами відображають міф про ієрогамію — священне весілля між богом звичаїв Фреєм і донькою йотуна Герд (міфічні персонажі), або їх могли використовувати як підношення під час святкування весілля або в ритуалах родючості." — пояснив археолог.

Нагадаємо, що величезний 1500-річний палац розкриває загадку заснування міста майя.

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