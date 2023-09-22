На супутнику Юпітері все ж може бути життя: вчені виявили необхідний для цього елемент

Нове відкриття підсилює теорію про те, що підземний океан на Європі є найбільш багатообіцяючим місцем у Сонячній системі для пошуку позаземного життя.

Учені з'ясували, що у величезному океані, захованому під поверхнею супутника Юпітера Європи, міститься вуглець, який є одним із найважливіших будівельних блоків життя, пише The Guardian.

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Супутник Юпітера Європа завширшки приблизно 3000 км, трохи поступається Місяцю за розмірами. Потенційні позаземні форми життя навряд чи б вижили не його крижаній поверхні через дуже несприятливі умови.

Але під крижаною корою супутника, товщиною від 15 до 25 км, розташований океан із рідкої води глибиною від 60 до 160 км. Саме тут, як вважають учені, може існувати позаземне життя. Це залежить від хімічного складу океану і від великої кількості необхідних для розвитку життя елементів, таких як вуглець.

Під час минулих досліджень астрономи виявили на поверхні Європи твердий лід із діоксиду вуглецю. Але було незрозуміло, чи потрапив він сюди завдяки ударам метеоритів, чи це результат викидів із надр супутника Юпітера. За допомогою космічного телескопа Вебб вчені провели нові спостереження за Європою і визначили, що діоксид вуглецю надходить на поверхню з підземного океану.

За допомогою космічного телескопа Вебб учені провели нові спостереження за Європою і визначили, що діоксид вуглецю надходить на поверхню з підземного океану Фото: NASA

За словами Кевіна Хенда з Лабораторії реактивного руху NASA, це відкриття є критично важливим, адже це вказує на те, що в океані на Європі може бути велика кількість вуглецю. Якщо є вуглець там, де є вода, значить шанси виявити позаземне життя зростають.

За словами Крістофера Гляйна з Південно-Західного дослідницького інституту, США, поки не можна точно сказати, чи є життя в океані на Європі, але цей світ тепер є ще більш багатообіцяючим місцем для пошуків позаземного життя в Сонячній системі.

Для появи і розвитку життя на Землі критично важливими є 6 хімічних елементів: вуглець, водень, кисень, азот, фосфор і сірка. Вуглець, водень, кисень і сірку вже виявили на Європі, хоча незрозуміло, чи сірка потрапила на поверхню супутника з океану або ж з іншого супутника Юпітера — Іо.

Тепер же космічний апарат Europa Clipper, який має вирушити до супутників Юпітера 2024 року, зможе дати ще більше інформації про те, наскільки Європа придатна для життя. Зокрема, вчені хочуть виявити тут ще й азот.

Ендрю Коутс з Університетського коледжу Лондона, який не брав участі в дослідженні, каже, що для життя потрібні рідка вода, джерело енергії, необхідні елементи і достатньо часу для розвитку. Нові дані показують, що всі ці складові можуть бути на Європі.

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