Виправданий посмертно. Колумб не був винуватцем поширення сифілісу в Європі

Нова знахідка, виявлена дослідниками, ставить під сумнів поширену і, можливо, неправдиву теорію, що звинувачує відомого мореплавця і його подорожі в поширенні хвороби.

Протягом багатьох років існувала думка, що Христофор Колумб і його команда привезли сифіліс до Європи після свого плавання в Америку наприкінці XV століття, яке відкрило її для решти світу. Така репутація напевно не сподобалася б легендарному першовідкривачеві та його команді. Однак нові дані свідчать про те, що історія може бути зовсім іншою, ніж ми раніше думали, пише ScienceAlert.

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Багато хто вважав Колумба винним у поширенні цього інфекційного захворювання в Європі, але, тим не менш, ходили чутки про те, що сифіліс був поширений там ще до плавання дослідника. Тепер цю ідею підтверджує недавнє наукове дослідження, яке прийшло на допомогу репутації великого мореплавця.

Дослідники з галузі, відомої як палеомікробіологія, виявили ознаки бактерії, що викликає сифіліс, Treponema pallidum, у стегновій кістці з Франції, що датується VII або VIII століттям. Це дуже важливо, оскільки ця знахідка відноситься до періоду до 1490-х років — часу повернення Колумба. У тій самій кістці було виявлено фрагменти ДНК, які можуть належати давньому штаму бактерії, а також специфічні антитіла до неї.

Місце поховання, де було знайдено кістки Фото: Journal of Infectious Diseases

Хамаду Умару Хама, дослідник з Університету Екс-Марсель, Франція, зазначив, що ці нові дані можуть змінити давно усталені уявлення в медичній науці. Ця специфічна кістка була знайдена в 1987 році, але загадки, приховані в ній, вдалося виявити лише сьогодні. Під час дослідження вчені ретельно стежили за тим, щоб уникнути будь-якого забруднення, що дозволило їм отримати точні результати.

Однак ці відкриття ще не обов'язково і беззастережно означають, що сифіліс у тому вигляді, в якому ми його знаємо, був поширений у Європі до Колумба. Існують різні форми бактерії Treponema, які призводять до різних захворювань. Наприклад, одна з форм призводить до шкірного захворювання під назвою "фрамбезія", яке не передається статевим шляхом, як сифіліс. Хоча під час дослідження в стародавній кістці було виявлено Treponema, незрозуміло, чи був це той різновид, що викликає сифіліс, чи якийсь інший.

Додаткову складність представляє той факт, що ідентифікована ДНК з цієї стародавньої кістки збігається лише з 2,4% відомого геному Treponema, що викликає сифіліс, тож тут є простір для суперечок та інтерпретацій.

Деякі експерти вважають, що до повернення Колумба в Європі могла існувати інша форма бактерії Treponema, а справжній штам, що викликає сифіліс, міг бути занесений з Америки пізніше. Але, як і в багатьох інших наукових питаннях, тільки подальші дослідження дадуть нам більш чіткі відповіді.

Одним словом, наше уявлення про історію сифілісу в Європі, можливо, перебуває на порозі змін. У міру проведення нових досліджень ми зможемо отримати більш чітке уявлення про шлях і походження цього захворювання.

Раніше Фокус писав про те, що кількість випадків передачі сифілісу новонародженим продовжує зростати. При передачі у спадок, відома і виліковна хвороба перетворюється на смертельного вбивцю, здатного вбити дитину ще до або відразу після народження.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося створити реконструкцію вигляду жінки, яка жила 500 років тому і хворіла на сифіліс. Нова реконструкція показує, як сильно страждала від страшної хвороби мешканка Ісландії в 16 столітті.