Скільки триватиме сонячне затемнення в жовтні: де за ним спостерігати

14 жовтня під час кільцеподібного сонячного затемнення частина місячної тіні рухатиметься зі швидкістю понад 8851 км/год, що більш ніж удвічі швидше за спалах блискавки.

14 жовтня 2023 року на території Америки можна буде спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення, під час якого частина місячної тіні рухатиметься зі швидкістю понад 8851 км/год, що більш ніж удвічі швидше за спалах блискавки. Про це повідомляє Space.com.

Усе залежить від того, з якої частини Землі спостерігають за затемненням.

"Як швидко рухається затемнення, залежить від геометрії — де на Землі рухається тінь, а також від відстані до Місяця й орбітальної швидкості Місяця", — пояснив Ден МакГлаун, картограф, чий сайт Eclipse2024.org моделює затемнення.

Де затемнення рухатиметься швидше

Земля кругла, і це суттєво впливає на швидкість затемнення. Згідно з інтерактивною картою Ксав'є Жюб'є, тінь Місяця, вперше досягнувши північної частини Тихого океану, рухатиметься зі швидкістю 320 005 км/год. Через 219 хвилин вона покине планету в районі Атлантичного океану на швидкості 938 208 км/год.

"Тінь завжди рухається найшвидше в крайніх точках шляху, тому що в них вісь тіні найбільше торкається поверхні Землі", — пояснив МакГлаун.

Де затемнення рухатиметься повільніше

У середині шляху — там, де "вогняне кільце" з'явиться на 5 хвилин 17 секунд біля узбережжя Нікарагуа — затемнення рухатиметься порівняно повільно, на швидкості 2013 км/год.

"У середині шляху вісь здебільшого перпендикулярна поверхні, — зазначив МакГлаун. — Тому, хоча сам Місяць не сповільнюється, перетин Землі та тіні Місяця сповільнюється".

Нагадаємо, що японський зонд "місячний снайпер" показав настрашливе фото Землі з орбіти.

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