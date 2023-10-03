Колісниці богів і летючі тарілки: стародавні люди могли бачити НЛО ще тисячі років тому (ото)

Небо завжди посідало особливе місце в історії людства — від прикмет приреченості до знаків порятунку. Однак деякі небесні явища та "гості" виходили за будь-які можливі межі пояснень.

Ви коли-небудь дивилися на небо і бачили щось дивне, щось, що не могли пояснити? Що ж, ви не самотні. Люди спостерігали загадкові об'єкти в небі протягом тисячоліть, і виявляється, це не нове явище, пише Ancient Origins.

Ці загадкові повітряні об'єкти, які часто називають непізнаними повітряними явищами (НЛО), нещодавно привернули увагу Конгресу США. Але перш ніж робити поспішні висновки про маленьких зелених прибульців, варто зануритися в історію цих дивних спостережень.

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Джованні Баттіста Фонтана, "Видіння Єзекіїля", 1579 рік Фото: Public Domain

Стародавні культури по всьому світу задокументували свої власні зустрічі з незвичайними об'єктами в небі. Наприклад, у Біблії пророк Єзекіїль описав божественну колісницю, яка світилася, як розпечений метал, і якою керували істоти з чотирма обличчями і чотирма крилами. В індуїстських міфах боги зображувалися верхи на летючих колісницях, досліджуючи Всесвіт.

Навіть римляни мали свою частку небесних таємниць. Під час Другої Пунічної війни, коли Рим зіткнувся із загрозою генерала Ганнібала, історик Лівій згадує про "видовище кораблів, що виблискували в небі". У цих стародавніх свідченнях часто використовуються такі слова, як "сяючий" або "блискучий", щоб описати ці повітряні явища — особливості, які нагадують нам сучасні спостереження за БПЛА.

Лівій також записав інші випадки, такі як поява "великого флоту" в небі та "круглих щитів", що з'являлися над центральною Італією під час кризових ситуацій. Ці описи можуть нагадати образ "летючих тарілок", який став відомим під час "холодної війни".

Король та його свита виступають проти дам під час небесної битви, бл. 1600 р. Фото: Public Domain

Грецький письменник Плутарх розповів історію про дивний об'єкт, що з'явився між двома арміями. За формою він нагадував глечик з-під вина, а за кольором — розплавлене срібло. Хоча дехто може подумати, що це був метеорит, акцент Плутарха на його блискучій, металевій природі свідчить про протилежне. Обидві армії вважали це поганим знаком і відступили.

Перенесемося в 65 рік нашої ери, і римсько-єврейський історик Йосип Флавій повідомляє про повітряну битву між НЛО, описуючи "колісниці" в небі і "озброєні батальйони, що мчать крізь хмари". За його словами, це химерне видовище віщувало перемогу римлян.

Протягом всієї історії, від античних часів до середньовіччя, люди часто бачили незвичайні об'єкти в небі як знаки. Ці спостереження були пов'язані з релігійними віруваннями, а іноді поставали надією або страхом перед Судним днем, про який згадується в Книзі Об'явлення.

Несекретний ескіз НЛО від ЦРУ Фото: Public Domain

Останнім часом мільйони дорослих людей повідомляють про власні зустрічі з НЛО. Цікаво, що дехто з них є вірянами, а інші — ні. Уфологія, вивчення НЛО, стала для декого способом подолати розрив між релігією та наукою, пропонуючи унікальний погляд на невідоме.

Хоча ми, можливо, ніколи не дізнаємося точно, чим були ці стародавні та сучасні НЛО, ясно одне: вони часто збігаються з періодами тривоги та змін. Вони слугують нагадуванням про те, що люди здавна шукали в небі знаків і пояснень у кризові часи.

Тож наступного разу, коли ви подивитеся на небо і побачите щось незрозуміле, знайте, що ви є частиною давньої традиції спостерігачів за небом, які шукають відповіді та сенс у безмежному невідомому.

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