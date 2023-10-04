Зняти квартиру і жити в космосі. NASA побудує житловий будинок на Місяці: який він матиме вигляд (фото)

У новому будинку на Місяці зможуть жити не тільки астронавти, а й звичайні люди, які зможуть заплатити за переліт туди і назад.

NASA уклало контракт з американською будівельною компанією ICON на розробку проекту з будівництва першого житлового будинку на Місяці. У космічного агентства США дуже амбітна мета — будинок для звичайних людей, де можна буде зняти квартиру на Місяці, має з'явитися вже до 2040 року на поверхні супутника Землі, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Будівельна компанія ICON вже 5 років займається зведенням будинком у штаті Техас за допомогою 3D-друку. Один принтер будує будинок за дві доби і на сьогоднішній день компанія побудувала вже понад 100 будинків у місті Остін, штат Техас, США.

NASA вважає, що подібне будівництво можна здійснити і на Місяці, а тому уклало контракт із компанією ICON на 60 млн доларів, щоб та розробила проєкт і побудувала перший житловий будинок на Місяці до 2040 року.

NASA вважає, що подібне будівництво можна здійснити і на Місяці, а тому уклало контракт із компанією ICON на 60 млн доларів, щоб та розробила проєкт і побудувала перший житловий будинок на Місяці до 2040 року. Фото: Daily Mail

Цей будинок призначений не тільки для проживання в ньому астронавтів. У цьому місячному житлі зможуть винайняти квартиру, або кімнату, звичайні люди, які зможуть заплатити за політ на Місяць і назад, а також за проживання. У NASA не повідомили, скільки коштуватиме проживання в цьому будинку на Місяці.

Цей будинок призначений не тільки для проживання в ньому астронавтів. У цьому місячному житлі зможуть винайняти квартиру, або кімнату, звичайні люди, які зможуть заплатити за політ на Місяць і назад, а також за проживання Фото: Daily Mail

Поки що ці плани перебувають на ранній стадії розроблення і зараз доступні приблизні зображення будівель та їхнього внутрішнього устрою. Але все може змінитися за наступне десятиліття. У будь-якому разі відомо, що стіни будинку на Місяці зможуть захистити жителів від дуже високої або дуже низької температури навколишнього середовища, від шкідливого випромінювання, а також від ударів метеоритів.

Що стосується дверей, вікон і меблів у цьому будинку, то в NASA ведуть переговори для створення цих предметів із різними університетами та приватними компаніями зі США. Фото: Daily Mail

Згідно з планом NASA, на Місяць потрібно доставити гігантський 3D-принтер, який використовуватиме для друку будови бетон, створений з місячних каменів і пилу. Цей принтер буде створювати шар за шаром стіни, підлогу і дах окремо, а потім все з'єднають разом. Що стосується дверей, вікон і меблів у цьому будинку, то в NASA ведуть переговори для створення цих предметів із різними університетами та приватними компаніями зі США.

Згідно з планом NASA, на Місяць потрібно доставити гігантський 3D-принтер, який використовуватиме бетон, створений із місячних каменів і пилу Фото: Daily Mail

Для того, щоб доставити величезний 3D-принтер на Місяць, спершу потрібно побудувати посадковий (він же буде і стартовим) майданчик для космічних ракет. Цей майданчик має розташовуватися далеко від першого будинку, біля якого, як планується, побудують й інші подібні житла. У компанії ICON вважають, що люди зможуть жити в такому будинку тривалий час, і можливо в інших подібних будинках почнуть жити люди, які захочуть залишитися на супутнику Землі назавжди.

Для того, щоб доставити величезний 3D-принтер на Місяць, спершу потрібно побудувати посадковий (він же буде і стартовим) майданчик для космічних ракет Фото: Daily Mail

Перше тестове будівництво місячного будинку відбудеться на Землі в Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла в лютому 2024 року. У спеціальному приміщенні буде розміщено 3D-принтер, який вестиме будівництво в умовах вакууму і сильного випромінювання.

Поки що незрозуміло, коли саме NASA зможе побудувати посадковий майданчик на Місяці для доставки туди будівельного принтера, щоб почати зведення першого місячного будинку в справжньому космосі. Але, до 2040 року час ще є. Нагадуємо, що наприкінці наступного року в подорож навколо Місяця в рамках місії Artemis 2 вирушать четверо астронавтів. А ось уже 2025 року (хоча може і 2026-го, все залежить від багатьох факторів) астронавти місії Artemis 3 мають висадитися на поверхню Місяця.

Фокус уже писав про те, що для постійного життя людей на Місяці потрібна велика кількість водяного льоду, але вчені сумніваються, що його тут занадто багато.