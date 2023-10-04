Виявлено новий "мікро-орган". Стародавній прабатько ядра клітини може відкрити таємниці еволюції

Дослідникам вдалося відкрити органелу клітини, яка може бути прабатьком її ядра, у такий спосіб даючи їм змогу поглянути у витоки нашого життя і того, як функціонують наші клітини.

Наші органи — це найважливіші частини нашого тіла, які виконують різні функції, що забезпечують наше життя. Наші клітини мають свою версію "органів", званих органелами, які допомагають клітинам виконувати свою роботу. І нещодавно вчені виявили у них новий орган, який вони назвали ексклюзомою, пише IFLScience.

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Нова органела має низку унікальних особливостей, через що її і виділили в окремий орган клітин. Річ у тім, що, зазвичай, ДНК нашої клітини акуратно укладена всередині органели, званої ядром. Але в ексклюзомі ДНК не укладена звичайним чином. Замість цього вона формується в плазміди — невеликі кільця ДНК. Ці плазміди доволі цікаві, оскільки вони найчастіше трапляються у бактерій, а не в клітинах, подібних до наших. Деякі з цих кільцеподібних ДНК надходять ззовні клітини, а інші, мабуть, з кінців наших хромосом. Така ДНК часто зустрічається в ракових клітинах.

Навіщо існує ексклюзома? Мабуть, це захисний захід. Можливо, клітина використовує ексклюзому для того, щоб не допустити потрапляння в ядро чужорідної і небажаної ДНК. Уявіть собі, що це спосіб клітини навести лад або захистити свою генетичну інформацію від потенційної шкоди, використовуючи якийсь фільтр, встановлений перед найвразливішими її частинами.

Рут Крошевскі, дослідниця з Інституту біохімії ETH Zurich, порівнює роль ексклюзому з "прибиранням" у клітині. Без такого процесу небажана ДНК може змішатися з нашими хромосомами, що призведе до порушень у роботі клітини. Це схоже на те, як якби у вас був пазл, і в нього потрапили б шматочки від іншого пазла — все було б не так, як треба, порушуючи загальну картину.

Крошевські також припускає, що ексклюзома може бути пов'язана з нашою імунною системою. Певні білки в наших клітинах можуть виявляти і зв'язуватися з ДНК, і якщо вони випадково зв'язуються з плазмідами в ексклюзомі, це може запустити ланцюгову реакцію, яка призведе до імунної відповіді. У деяких випадках це може призвести до аутоімунних захворювань, коли організм помилково атакує сам себе.

Але найважливіший момент цього дослідження, це ймовірність того, що ексклюзома може дати нам підказку про походження клітинного ядра. В обох випадках ДНК загорнута в захисний шар. На думку Крошевського, ексклюзома простіша і може являти собою те, як виглядало раннє клітинне ядро.

Хоча відкриття ексклюзому дуже цікаве, наука ще багато чого не знає про нову органелу. Вчені прагнуть глибше зрозуміти її призначення і те, яку роль вона відіграє в грандіозній схемі функціонування та еволюції клітини. Це відкриття лише вкотре підкреслює неймовірну складність нашого організму, де навіть найкрихітніші і, на перший погляд, найпростіші його елементи таять у собі безліч загадок.

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