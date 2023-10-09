Головна подія в історії. Великий вибух: як усе почалося, що було раніше і чим закінчиться Всесвіт

Приблизно 13,8 млрд років тому сталася найважливіша подія за всю історію існування космосу, яка буквально створила саме його існування.

Учені знають, що Всесвіт почався з Великого вибуху 13,8 млрд років тому. Після цього з'явилися мільярди мільярдів зірок, галактик і планет, більшість з яких ми так і не можемо побачити. Але досі вчені ще дуже мало знають про початок усього Всесвіту. Фізик Джеральд Клівер з Університету Бейлора, США, розповів виданню Universe Today про те, що таке Великий вибух, що було до цього і як може закінчитися життя нашого Всесвіту.

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Великий вибух

За словами Клівера, теорія Великого вибуху описує раптове зростання спостережуваного Всесвіту приблизно 13,79 млрд років тому, коли вік Всесвіту становив лише від 10 до 43 секунд. Початкове розширення космосу тривало всього від 10 до 32 секунд. Унаслідок стрімкого розширення, яке називається космічна інфляція, розмір спостережуваного Всесвіту збільшився приблизно в 10 у 26 ступені разів.

Тобто спочатку Всесвіт являв собою неймовірно щільну і гарячу точку, яка почала своє зростання вже через кілька мільйонних часток секунди після Великого вибуху. У цей час утворилися протони і нейтрони, які через кілька хвилин утворили ядра атомів. Потім знадобилося ще приблизно 380 тисяч років більш повільного формування матерії, щоб електрони почали обертатися навколо ядер і таким чином утворилися перші атоми.

Це були атоми водню та гелію, які й зараз є найпоширенішими хімічними елементами у Всесвіті. Минуло ще 150-200 млн років після Великого вибуху, щоб із водню та гелію з'явилися перші зірки. Саме в ядрах цих зірок з'явилися інші хімічні елементи, які після того, як відбувався вибух наднових, розліталися космосом і ставали основою для інших поколінь зірок.

"Вивчення самого початку Всесвіту одного разу призведе до повного розуміння того, що сталося під час Великого вибуху. Це важливо, адже таким чином ми зможемо точно зрозуміти, чи є наш Всесвіт одним із безлічі інших Всесвітів, чи ні", — каже Клівер.

Теорія Великого вибуху описує раптове зростання спостережуваного Всесвіту приблизно 13,79 млрд років тому, коли вік Всесвіту становив лише від 10 до 43 секунд Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Що було до Великого вибуху?

За словами Клівера, це одна з найбільших загадок і предмет суперечок у науковій спільноті. Наразі існує кілька теорій щодо того, що ж було до Великого вибуху. Наприклад, деякі вчені вважають, що наш Всесвіт насправді є частиною величезного мультивсесвіту і виник з іншого Всесвіту. Також він міг з'явитися зі зворотного боку чорної діри, яку називають білою дірою. Також теорії припускають вічне існування Всесвіту, який періодично то стискається, то розширюється.

Деякі вчені вважають, що наш Всесвіт насправді є частиною величезного мультивсесвіту і виник з іншого Всесвіту Фото: BBC

Як закінчить своє існування наш Всесвіт?

За словами Клівера, це ще одне спірне питання і з цього приводу також існує кілька теорій. Найпопулярніші з них представлені нижче.

Велике замерзання

Ця теорія свідчить, що розширення Всесвіту відбуватиметься вічно, унаслідок чого станеться сильне розрідження газу і пилу, тому нові зірки перестануть з'являтися, а отже, зникне тепло і випромінювання. Тобто настане холодна смерть.

Великий розрив

Ця теорія свідчить, що темна енергія, яка ставатиме дедалі сильнішою і сильнішою, призведе до руйнування гравітаційних зв'язків у матерії, і вона перестане існувати як єдине ціле.

Теорія Великого розриву свідчить, що темна енергія, яка ставатиме дедалі сильнішою і сильнішою, призведе до руйнування гравітаційних зв'язків у матерії Фото: New Atlas

Велике стиснення

Ця теорія передбачає, що Всесвіт стискатиметься сам по собі, поки не перетвориться на наймасивнішу чорну діру з відомих. Потім ця чорна діра сама стиснеться до початкової точки, з якої з'явився Всесвіт.

Великий відскік

Ця теорія говорить, що Всесвіт буде вічно розширюватися, а потім знову стискатися, що призведе до нового витка розширення. І це відбуватиметься вічно.

Клівер же вважає, що спостережуваний Всесвіт розширюватиметься вічно і приблизно через 100 млрд років скупчення галактик стануть знаходитися дуже далеко одне від одного. Потім галактики в цих скупченнях також розлетяться в різні куточки космосу. Між галактиками залишиться неймовірна порожнеча.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, коли Землю накрила найбільш руйнівна геомагнітна буря. Виявилося, що ця подія сталася на тисячі років раніше, ніж вважалося.