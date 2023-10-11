Міцний горішок. Марсохід NASA отримав нове важливе завдання на Марсі (фото)

Апарат Perseverance має взяти зразки породи з дуже твердих каменів у пошуках ознак позаземного життя.

Марсохід NASA незабаром вирушить до важливої місцевості в кратері Єзеро, під назвою Jurabi Point, яка представляє великий науковий інтерес. У цьому регіоні Perseverance має взяти зразки породи з твердих каменів, щоб з'ясувати, чи було колись життя в колись багатому водою кратері, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Основна мета місії марсохода Perseverance з моменту його висадки на Марсі в лютому 2021 року полягає в пошуку ознак існування позаземного життя на Марсі. Якщо це життя існувало, то його сліди можна виявити там, де мільярди років тому була вода. І таким місцем якраз і є кратер Єзеро, окремі ділянки якого марсохід вивчає вже понад 2,5 року.

Вчені з NASA поставили завдання перед марсоходом дістатися до своєрідного "перехрестя" в кратері Єзеро під назвою Jurabi Point. Річ у тім, що в цій місцевості розташовано багато різноманітних каменів і зустрічаються різні гірські породи. Саме тут марсохід повинен буде взяти зразки з одного з твердих каменів, що йому не вдавалося раніше. До цього марсохід успішно добував зразки з більш м'яких каменів.

Нова точка призначення вже давно цікавить вчених з огляду на різноманітність геологічних об'єктів, і вони хочуть, щоб Perseverance їх вивчив. Вчені хочуть визначити точний вік різних об'єктів, щоб краще зрозуміти їхню еволюцію з часом.

У вересні цього року у Perseverance розпочався новий етап дослідницької місії Фото: NASA

У вересні цього року у Perseverance почався новий етап дослідницької місії, після того, як він прибув до геологічного об'єкта під назвою Mandu Wall. Марсохід подолав 350 метрів по засіяному небезпечним для його коліс камінням, щоб досягти пункту призначення.

Коли марсохід вирушить до Jurabi Point, то у нього з'явиться можливість продовжити вивчення зовнішнього краю кратера Єзеро. Вчені хочуть, щоб він вивчив місцеві гірські породи для кращого розуміння їхнього формування і того, як вони змінилися за мільярди років. І звісно ж учені хочуть з'ясувати, чи є в місцевих гірських породах сліди позаземного життя.

На краю кратера Єзеро марсохід NASA проведе наступні 8 земних місяців.

Після дослідження місцевості Jurabi Point, марсохід Perseverance почне підйом далі по схилу краю кратера, щоб дослідити, як гірські породи змінюються з висотою. Після цього апарат NASA вивчить русло стародавньої річки, де також візьме зразки.

Нагадуємо, вчені з NASA показали фотографію, яку надіслав марсохід Perseverance, і на ній можна побачити захід Сонця, який ніколи не можна буде побачити на нашій планеті. Вчені розповіли, в чому причина таких відмінностей між марсіанським і земним заходом і сходом Сонця, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск нещодавно озвучив приблизні терміни, коли космічний корабель Starship зможе здійснити приземлення на Марсі. Згідно з прогнозом Маска, чекати цього моменту залишилося всього кілька років.