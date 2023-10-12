Астрономи вперше побачили зіткнення двох величезних планет у далекій зоряній системі (фото)

Зіткнення двох крижаних гігантів призвело до появи однієї планети, яка в сотні разів більша за Землю.

Учені вперше змогли побачити світло, яке залишилося після катастрофічного зіткнення двох величезних крижаних планет, розміром з Нептун у зоряній системі на відстані 3600 світлових років від нас. Унаслідок зіткнення двох планет утворилася одна величезна гаряча планета, яка в сотні разів більша за Землю та її температура становить 700 градусів Цельсія. Вважається, що ця планета з часом охолоне, а з уламків, що залишилися, утворяться супутники нової планети. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Nature, пише Live Science.

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Спостереження за схожою на Сонце зіркою під назвою ASASSN-21qj, які проводилися ще 2021 року, показали, що її яскравість раптово зменшилася. Потім протягом двох років астрономи стежили за зміною яскравості цієї зірки.

Спостереження виявили яскраве джерело інфрачервоного світла, яке знаходилося поруч із зіркою. Виявилося, що це світло випускає об'єкт, який є ще повністю не сформованою до кінця гарячою планетою, що перебуває у стадії охолодження.

Ілюстрація зіткнення двох масивних крижаних планет Фото: Live Science

Як показало подальше дослідження з використанням космічних телескопів, у далекій зоряній системі сталася катастрофічна подія. Біля зірки ASASSN-21qj зіткнулися дві гігантські крижані планети, які злилися в один об'єкт. Уламки, які утворилися внаслідок зіткнення призвели до того, що яскравість зірки значно зменшилася.

Вчені вважають, що в цій зоряній системі зіткнулися дві планети розміром з Нептун, які перетворилися на нову планету, у сотні разів більшу за Землю за розмірами. А з уламків, що залишилися, незабаром сформуються супутники нового об'єкта.

Комп'ютерне моделювання сильного тепла і яскравої пари під час зіткнення двох крижаних планет-гігантів у далекій зоряній системі Фото: Live Science

Астрономи заявили, що вони вперше спостерігали наслідки такої катастрофічної події, адже ніколи ще не вдалося виявити світло, що випромінюється новим космічним об'єктом, який виник після злиття двох планет.

Вчені планують продовжувати спостереження за цією зоряною системою, щоб підтвердити свої висновки, які були зроблені також на основі моделювання подібних подій. Для цього планується використовувати космічний телескоп Вебб.

Фокус уже писав про те, що астрономи отримали зображення протопланетного диска далекої зірки, в якому скоро почнуть формуватися планети.

Також Фокус писав про те, що астрономи тепер мають можливість отримати більше інформації про еволюцію галактики, яка є супутником Чумацького Шляху. Річ у тім, що космічний телескоп Вебб зробив знімок одного з регіонів цієї галактики, де відбувається бурхливе утворення нових зірок.