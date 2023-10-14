Без опадів впродовж мільонів років: де знайти "крижані пустелі" і чому там так холодно (фото)

Коли ми чуємо слово "пустеля", то уява одразу малює гарячі піски та пекельну спеку. Проте в багатьох пустелях все навпаки: є місця, де температура опускається до -38°C.

Коли ми думаємо про пустелі, то часто уявляємо собі палючі піщані дюни та безжальне сонце. Однак пустелі можуть бути більш різноманітними, ніж ви можете собі уявити. Окрім загальновідомих Сахари та Великої Австралійської пустелі, деякі з них відомі своїм холодним, а не спекотним кліматом, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пустелі визначаються відсутністю опадів, а не обов'язково температурою. У багатьох справді надзвичайно спекотно, а денна температура може злітати до нестерпних 54°C. Проте, ці ж пустелі можуть стати напрочуд холодними вночі через нестачу вологи та погані теплозберігальні властивості піску.

З іншого боку, є пустелі, в яких прохолодний клімат зберігається незалежно від часу доби. Вчені називають їх "холодними пустелями". Зазвичай вони знаходяться в помірних регіонах на великих висотах, наприклад, на плато або серед гірських хребтів. Ці холодні пустелі часто розташовані далеко від узбережжя, а це означає, що їм не вистачає вологи, яку приносять прибережні води.

Регіони з холодним пустельним кліматом Фото: Beck, H.E et al., Nature Scientific Data, 2018 (CC BY 4.0 DEED)

Одним із найвідоміших прикладів є пустеля Гобі, що простягається через північний Китай і південну Монголію. Хоча літо тут може бути спекотним, зимові температури в Гобі опускаються до -38°C. Висока географічна широта Гобі та її висота над рівнем моря — від 910 до 1520 метрів над рівнем моря — сприяють збереженню крижаного клімату.

Сухість пустелі Гобі є результатом ефекту дощової тіні. На південь від неї Гімалайські гори блокують багаті на вологу хмари з Індійського океану. Ця нестача вологи є ключовим фактором, що утримує пустелю Гобі такою сухою.

Іншим прикладом є Патагонська пустеля в Аргентині. Хоча влітку тут може бути відносно тепло, зимові температури рідко перевищують 12°C і в середньому становлять лише 3°C.

Навіть у Сполучених Штатах є холодні пустелі, такі як пустеля Великий Басейн, що лежить між Сьєрра-Невадою та хребтом Васач.

Ба більше, певні частини Арктики та Антарктиди вважаються полярними пустелями. Антарктична полярна пустеля, наприклад, технічно є найбільшою пустелею у світі. Вона отримує менш як 50 міліметрів опадів на рік, більшість з яких випадає у вигляді снігу або кристалів льоду.

У полярних пустелях випадає мало опадів, оскільки низькі температури не можуть утримувати багато водяної пари, що призводить до низької вологості та обмежених шансів на випадання опадів.

Антарктида загалом є найсухішим континентом на Землі. У деяких районах, таких як Сухі Долини, не зафіксовано жодних опадів протягом дивовижних 2 мільйонів років. Поряд з екстремальним холодом континенту, навколишні гори також відіграють певну роль у підтримці його виняткової сухості.

Примітно, що, попри суворі, посушливі умови, в Сухих долинах існує життя. Однак не сподівайтеся зустріти тюленів чи пінгвінів. Єдині форми життя, які пристосувалися тут процвітати — це екстремофільні лишайники, мохи, водорості та ціанобактерії, а також випадкові вчені, які досліджують це екстремальне середовище.

Раніше Фокус писав про несправедливу випадковість. Учені підкинули 350 757 монет і довели стару теорію.