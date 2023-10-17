Чума на наші голови. Космічне сміття вже забруднює Землю так, як ніхто не очікував
Згідно з дослідженням, навіть правильно утилізовані уламки космічного сміття забруднюють атмосферу нашої планети.
Автори дослідження, опублікованого у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences, стверджують, що навіть уламки ракет і супутники, які правильно утилізують шляхом спалювання в атмосфері, залишають частинки металу в ній. Це призводить до забруднення атмосфери і є безпосередньою загрозою для Землі, пише ScienceAlert.
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За останні десятиліття багато космічних ракет і супутників створювали з урахуванням того, що вони після закінчення своєї роботи згорять в атмосфері Землі. Таким чином можна було уникнути накопичення космічного сміття на орбіті, хоча останнього і так дуже багато.
Але під час згоряння у верхніх шарах атмосфери Землі залишаються побічні продукти у вигляді частинок металів. Вчені використовували дані, зібрані приладами спеціального літака NASA WB-57, для того, щоб з'ясувати, чи залишаються ці аерозолі в атмосфері.
Аналіз показав наявність 20 металів, які є продуктом згоряння уламків ракет і супутників після того, як їх утилізують в атмосфері. Серед металів було виявлено літій, алюміній, мідь і свинець, рівень яких в аерозолях перевищував рівень, який з'являється після згоряння метеоритів. Але такі метали, як ніобій і гафній, здебільшого залишаються тільки після знищення космічних апаратів, і їхній рівень також був дуже високий.
Учені вважають, що наявність таких металів може мати негативні наслідки для Землі та зокрема для її атмосфери. Наприклад, такі забруднювачі можуть вплинути на те, як вода перетворюється на лід у стратосфері, а також ці частинки можуть змінити заломлення світла у верхніх шарах атмосфери.
Вчені вважають, що це може призвести до непередбачених наслідків, які ще належить вивчити. З огляду на зростання кількості запуску космічних ракет і супутників, кількість таких металів буде тільки зростати, вважають учені.
Згідно з дослідженням, поки що в стратосфері спостерігаються здебільшого частинки заліза, кремнію та магнію, які з'явилися під час згоряння метеоритів. Але через збільшення кількості запуску космічних апаратів у наступні 10-30 років кількість частинок металів зі штучних джерел перевищить кількість частинок із природних джерел. І це стане проблемою, яка може негативно позначитися на нашій планеті.
Фокус уже писав про те, що вчені з Європейського космічного агентства збираються відправити на орбіту 8 спеціальних супутників, які мають допомогти вирішити проблему з космічним сміттям, зокрема йдеться про запобігання збільшенню його кількості.