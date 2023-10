Чума на наші голови. Космічне сміття вже забруднює Землю так, як ніхто не очікував

Згідно з дослідженням, навіть правильно утилізовані уламки космічного сміття забруднюють атмосферу нашої планети.

Автори дослідження, опублікованого у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences, стверджують, що навіть уламки ракет і супутники, які правильно утилізують шляхом спалювання в атмосфері, залишають частинки металу в ній. Це призводить до забруднення атмосфери і є безпосередньою загрозою для Землі, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За останні десятиліття багато космічних ракет і супутників створювали з урахуванням того, що вони після закінчення своєї роботи згорять в атмосфері Землі. Таким чином можна було уникнути накопичення космічного сміття на орбіті, хоча останнього і так дуже багато.

Але під час згоряння у верхніх шарах атмосфери Землі залишаються побічні продукти у вигляді частинок металів. Вчені використовували дані, зібрані приладами спеціального літака NASA WB-57, для того, щоб з'ясувати, чи залишаються ці аерозолі в атмосфері.

Аналіз показав наявність 20 металів, які є продуктом згоряння уламків ракет і супутників після того, як їх утилізують в атмосфері. Серед металів було виявлено літій, алюміній, мідь і свинець, рівень яких в аерозолях перевищував рівень, який з'являється після згоряння метеоритів. Але такі метали, як ніобій і гафній, здебільшого залишаються тільки після знищення космічних апаратів, і їхній рівень також був дуже високий.

Згідно з дослідженням, навіть правильно утилізовані уламки космічного сміття забруднюють атмосферу нашої планети Фото: NASA

Учені вважають, що наявність таких металів може мати негативні наслідки для Землі та зокрема для її атмосфери. Наприклад, такі забруднювачі можуть вплинути на те, як вода перетворюється на лід у стратосфері, а також ці частинки можуть змінити заломлення світла у верхніх шарах атмосфери.

Вчені вважають, що це може призвести до непередбачених наслідків, які ще належить вивчити. З огляду на зростання кількості запуску космічних ракет і супутників, кількість таких металів буде тільки зростати, вважають учені.

Згідно з дослідженням, поки що в стратосфері спостерігаються здебільшого частинки заліза, кремнію та магнію, які з'явилися під час згоряння метеоритів. Але через збільшення кількості запуску космічних апаратів у наступні 10-30 років кількість частинок металів зі штучних джерел перевищить кількість частинок із природних джерел. І це стане проблемою, яка може негативно позначитися на нашій планеті.

Фокус уже писав про те, що вчені з Європейського космічного агентства збираються відправити на орбіту 8 спеціальних супутників, які мають допомогти вирішити проблему з космічним сміттям, зокрема йдеться про запобігання збільшенню його кількості.