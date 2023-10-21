Врятувати дитину від хвороби, що зачаїлася: лікарі назвали 42 симптоми дитячого раку
Раннє виявлення і лікування такого смертельно небезпечного захворювання, як рак, може значно підвищити шанси на виживання у дітей, дозволивши їм прожити довге і щасливе життя.
Нове дослідження дало змогу з'ясувати, які ознаки і симптоми раку в дітей можуть залишатися непоміченими для більшості батьків. Хоча багато симптомів легко відрізнити, результати наукової роботи спантеличили і засмутили вчених, пише Chronicle Live.
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Дослідження дало змогу з'ясувати одну неприємну істину: 68% дорослих британців не можуть з упевненістю сказати, на які основні ознаки дитячого раку слід звернути увагу. Ще більш дивним і гнітючим виявилося те, що менше половини опитаних змогли назвати стандартні симптоми цього захворювання. Це особливо тривожно, якщо врахувати, що тільки у Великій Британії щорічно ставлять приблизно 4 тис. нових діагнозів раку в осіб молодше 24 років.
Доктор Шаарна Шанмугавадівеліа з Медичної школи Ноттінгемського університету, яка очолила дослідження, зазначила, що до менш відомих симптомів відносяться раннє або пізнє статеве дозрівання, затримка в розвитку в немовлят, незвично повільний ріст. Крім того, батьки мають бути уважними до постійних головних болів, труднощів під час ковтання, регулярних нападів блювоти в дітей.
Ще одна ознака, на яку слід звернути увагу, — втрата ваги. Якщо ви помітили зміни в роботі кишківника або кров у сечі дитини, каже Шанмугавадівеліа, а також якщо їй важко ходити або тримати рівновагу, час звернутися до лікаря. Цікаво, що майже половина учасників дослідження, помітивши ці ознаки, утрималася б від звернення до лікаря.
Доктор Шанмугавадівеліа наголосила, що, оскільки багато симптомів дитячого раку можуть відображати інші типові захворювання, а скринінгові тести не завжди доступні, вкрай важливо залишатися поінформованим і обізнаним. У Великій Британії ведеться активна робота з підвищення обізнаності населення про рак, проте дитячий рак, схоже, залишився осторонь.
Поширена думка, що рак у дітей — рідкісне явище, що може призводити до затримок у діагностиці. Хоча кількість дітей, які страждають на рак, може здатися невеликою порівняно з дорослими, ризик розвитку раку в дитини з моменту народження до початку дорослого життя перебуває на одному рівні з іншими дитячими захворюваннями. Доктор Шанмугавадівеліа зазначає, що батьки часто приймають типові симптоми за звичайні дитячі проблеми, а не підозрюють рак. Для наочності вона назвала безліч потенційних ознак раку в дітей:
- Незвичайне ущільнення в ділянці таза, яєчка або молочної залози.
- Кров у сечі.
- Зміни родимок на шкірі.
- Шишки в грудях або під пахвами.
- Несподівана втрата ваги.
- Біль або ущільнення в шлунку.
- Пухлина обличчя, щелепи або черепа.
- Постійний або тривалий головний біль.
- Постійна втома.
- Втрата відчуття голоду.
- Регулярна блювота.
- Надмірні кровотечі, синці або висип.
- Судоми або напади.
- Біль у грудях або під пахвами.
- Незрозуміле набрякання або біль у кістках чи суглобах.
- Зміни в стані кишківника, наприклад, закрепи або проноси.
- Безперервний біль у животі.
- Проблеми із сечовипусканням.
- Проблеми із зором.
- Опухлі залози на бічній поверхні шиї.
- Утруднення під час ходьби або балансування.
- Біль у кістках, що посилюється ночами.
- Блідіша, ніж зазвичай, шкіра.
- Багаторазові епізоди грипоподібних симптомів.
- Кровотеча між менструаціями.
- Нічна пітливість і лихоманка.
- Сильна задишка.
- Утруднене ковтання.
- Слабкість або кульгавість у ногах без причин.
- Інтуїтивне відчуття, що щось не так.
- Незвичайний крик у маленьких дітей.
- Безперервний біль у горлі.
- Постійний нахил голови або біль у шиї.
- Одна або обидві зіниці здаються білими.
- Втрата слуху.
- Незвичайний рух очей.
- Дивні рухи лицьових м'язів.
- Постійний біль у вухах.
- Проблеми з повним відкриванням рота.
- Відновлення після травм кісток займає більше часу, ніж зазвичай.
- Затримки в розвитку.
- Занадто раннє або занадто пізнє статеве дозрівання.
По суті, це дослідження підкреслює, наскільки важливо озброїтися необхідними знаннями. Розпізнавання ранніх ознак і своєчасне звернення по медичну допомогу можуть змінити життя наших малюків на краще, а іноді буквально врятувати його. Поінформованість — це дійсно наша перша лінія оборони.
Раніше Фокус писав про ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.
Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільш смертоносний вид раку, і це не меланома. Дослідники проаналізували великий масив даних і дійшли висновку, що в тіні відомої всім меланоми залишався непоміченим значно поширеніший і смертельніший вид раку.
Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.