Утилізують тоннами: вчений розповів, чому не варто викидати гарбузи після Геловіну

За даними Міністерства сільського господарства США, у країні щорічно виробляється понад 900 тисяч тонн гарбуза. Гарбуз — джерело вітаміну А, який міститься у формі бета-каротину.

Гарбузи стали міжнародним символом Геловіна, і легко забути, що це — щось більше, ніж просто прикраса. Про це пише Newsweek.

За інформацією Міністерства сільського господарства США, з понад 900 тис. тонн гарбуза, які щорічно виробляють у США, понад 60 тис. викидається.

Але перш ніж помістити гарбуз у сміттєвий бак, варто згадати про те, що страви з цього сезонного продукту зміцнюють імунітет.

"Основна користь від присутності гарбуза в раціоні — це підвищення рівня вітаміну А, — розповів журналістам Джош Гіббс, дослідник рослинного харчування з Ворикського університету у Великій Британії. — Так ви поліпшите зір, підвищите імунітет, зміцните шкіру і внутрішні органи".

У гарбузі високий вміст бета-каротину, який в організмі людини перетворюється на вітамін А, саме через бета-каротин гарбуз характерного помаранчевого кольору.

"Обов'язково додавайте до гарбуза корисні жири, наприклад, оливкову олію, оскільки вітамін А вважається жиророзчинним і краще засвоюється з олією", — пояснив Гіббс.

Бета-каротин також вважається антиоксидантом, який захищає клітини від молекул, що завдають шкоди ДНК.

Гарбуз на 90% складається з води, і в ньому порівняно небагато калорій.

"Калорійність на 100 г м'якоті гарбуза коливається від 15 до 46 ккал. Звідси низький рівень калорій і відчуття ситості та зниження ваги", — пояснив експерт.

Він також додав, що насіння гарбузів — чудове джерело клітковини, білка, ненасичених жирних кислот, мінералів, таких як цинк і вітамін Е.

"Доведено, що регулярне вживання гарбузового насіння знижує рівень холестерину і ризик раку молочної залози. Ви можете запекти його в духовці та посипати ним суп або салати", — додав Гіббс.

Нагадаємо, що в Чехії священник розбив гарбузи перед Геловіном, нібито щоб захистити дітей від "злих духів".

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