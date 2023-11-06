Лікувальний привіт із минулого: вчені підтвердили ефективність традиційного китайського препарату

Під час дослідження вчені змогли виявити довгострокову ефективність препарату у відновленні після інфаркту, що може означати його включення в майбутні методи лікування наслідків захворювання.

Нещодавнє дослідження, проведене Південно-Західним медичним центром, показало, що Tongxinluo, традиційний китайський препарат, може зменшити частоту розвитку важких ускладнень, таких як повторні інфаркти, інсульти й смерть після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) — однієї з найважчих форм інфаркту, спричиненої обширною закупоркою коронарної артерії. За даними дослідження, ефект від такого лікування може зберігатися до року, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Співавтор дослідження Ерік Петерсон наголосив на важливості вивчення природних засобів, попри те, що наразі немає розуміння діючих речовин Tongxinluo та механізмів їхньої дії. Препарат Tongxinluo, дозволений у Китаї з 1996 р. для лікування стенокардії та інсульту, складається з різних рослинних і тваринних екстрактів, зокрема женьшеню та навіть скорпіона.

У великомасштабному клінічному дослідженні 3777 пацієнтів зі 124 центрів Китаю, які перенесли у 2019-2020 рр. інфаркт міокарда (STEMI), після негайного втручання з метою видалення тромбу з коронарної артерії отримували Tongxinluo або плацебо. Ці пацієнти вже отримували стандартне лікування аспірином і бета-блокаторами до цього, заявляють автори.

Під час дослідження було відзначене приблизно 30%-ве зниження кількості основних несприятливих серцевих і цереброваскулярних ускладнень протягом 30 днів у групі Tongxinluo, і ця тенденція зберігалася протягом року. Серед цих пацієнтів було відзначене зниження ризику серцевої смерті на 25% без будь-яких істотних побічних ефектів, пов'язаних із застосуванням Tongxinluo.

З огляду на ці перспективні результати, автори вважають за необхідне продовжити дослідження, щоб визначити конкретні елементи Tongxinluo, відповідальні за його дію, та зрозуміти біологічні механізми, які лежать в його основі. Також учені наголосили на необхідності проведення додаткових досліджень, перш ніж домагатися схвалення Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів та поширювати застосування препарату на інші групи населення.

Раніше Фокус писав про те, як учені вперше змогли відновити серцевий м'яз за допомогою стовбурових клітин. Дослідники зробили перший значний крок до того, що може стати революційним методом лікування серця, регенеруючи пошкоджені клітини та посилюючи його функції.

Також Фокус писав про нові біомаркери, за допомогою яких лікарі можуть виявити пошкодження мозку. Вони навіть можуть зіграти роль у визначенні пацієнтів, які потребують реабілітації після хірургічного втручання для усунення неврологічного дефіциту.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.