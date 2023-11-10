Інша планета. Крихітна камера апарату ЄКА зробила незвичайний знімок Землі з космосу (фото)

Дивлячись на цей знімок, складається враження, що він зроблений на камери дуже старого мобільного телефону. Але з огляду на розмір камери, яка зробила зображення, немає нічого дивного.

Зараз багатьох любителів астрономії дивують дуже детальні знімки далеких астрономічних об'єктів, які створює космічний телескоп Вебб. Але нове дуже нечітке зображення Землі вражає не менше, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У той час, коли сучасні космічні телескопи створюють неймовірно чіткі та докладні зображення цілих галактик, новий знімок Землі з космосу може здатися не таким захопливим. До того моменту, поки не знаєш, камера якого розміру зробила це розмите зображення нашої планети.

Зображення Землі з космосу було зроблено крихітною камерою космічного апарату Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою TRISAT-R. За словами вчених, камера розміром менше двох кубічних міліметрів зробила знімок Землі розміром приблизно 1 трлн кубічних кілометрів з відстані в 6000 км і це дійсно вражаюче досягнення.

Камера розміром менше двох кубічних міліметрів зробила знімок Землі розміром приблизно 1 трлн кубічних кілометрів з відстані в 6000 км Фото: ESA

Звичайно, якщо порівнювати знімок Землі, де планета розташована не по центру, наполовину вкрита тінню і має нечіткий вигляд, з відомим зображенням Землі під назвою The Blue Marble (його зробили астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року), то це абсолютно різна картина.

Якщо порівнювати знімок Землі, де планета розташована не по центру, наполовину вкрита тінню і має нечіткий вигляд, з відомим зображенням Землі під назвою The Blue Marble (його зробили астронавти місії "Аполлон-17" у 1972 році), то це абсолютно різна картина... Фото: NASA

За словами вчених, отримане зображення Землі має дуже низьку роздільну здатність, тому що камера TRISAT-R не призначена для того, щоб фотографувати Землю.

Насправді апарат ЄКА було відправлено минулого року на середню навколоземну орбіту для вивчення радіаційних поясів нашої планети. Це регіон магнітосфери Землі, де накопичуються і затримуються заряджені частинки — протони та електрони. Ці пояси не оточують Землю, а розташовані з двох боків від неї у вигляді півкіл. У зовнішньому радіаційному поясі перебувають заряджені частинки, що прибули від Сонця, а у внутрішньому радіаційному поясі — частинки, що утворилися завдяки космічному випромінюванню.

Згідно із заявою ЄКА, траєкторія польоту апарату TRISAT-R проходить через внутрішній радіаційний пояс, а також через іоносферу Землі, яка є межею між атмосферою нашої планети та космосом, де також перебуває багато заряджених частинок.

Що стосується крихітних камер на борту TRISAT-R, то їхні лінзи створені з прозорого боросилікатного скла, яке є дуже міцним, і камери можуть створювати зображення з роздільною здатністю 320 на 320 пікселів.

Також Фокус писав про те, що інший космічний апарат зробив зображення сонячного затемнення з космосу. На цьому знімку видно Землю з відстані в 1,6 млн км.

Як уже писав Фокус, перша чорна діра, зображення якої отримали вчені, має унікальну особливість. Вчені з'ясували, що забирає їжу у космічних монстрів. Нове спостереження за чорною дірою М87* дозволило отримати відповідь на питання про те, як саме чорні діри поглинають матерію.