Останній секрет. Якщо люди розгадають таємницю вічного життя, це призведе до вимирання людства

Дослідники вважають, що пошук тривалішого життя обернеться для людей "катастрофою", що зрештою призведе до повного знищення людства.

Протягом століть пошук вічного життя був спільним прагненням для чоловіків і жінок по всьому світу. Сьогодні сильні світу інвестують неймовірні гроші в стартапи, які прагнуть повернути час назад або хоча б уповільнити біологічне старіння людини, пише Daily Mail.

Розкриття секрету вічного життя може звучати як чудова нова ера безтурботного проживання на Землі, проте один учений стверджує, що прагнення до тривалішого життя на планеті насправді може обернутися катастрофою.

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За словами доктора Стівена Кейва, філософа з Кембридзького університету, збільшення тривалості людського життя стане "абсолютно катастрофічним для планети". Річ у тім, що спроби радикально продовжити тривалість життя надалі чинитимуть надто сильний тиск на ресурси Землі, що призведе лише до того, що людство фактично вимре раніше, ніж припускали вчені.

За словами вченого, лише за останні 300 років середня тривалість життя людини завдяки досягненням у сфері технологій уже подвоїлася із 40 до 80 років, а тому цілком імовірно, що вона також може подвоїтися ще раз. У результаті доктор Кейв не виключає, що в майбутньому технологія продовження життя цілком може виявитися доступною, але вона буде настільки дорогою, що дозволити її собі зможуть лише одиниці. Тому в майбутньому на Землю чекає сценарій такої собі "багатої геронтократії", яка спостерігатиме за тим, як змінюються покоління "простих смертних".

Зазначимо, що доктор Кейв очолює Кембридзький інститут технологій і людства, який вивчає те, як технологічний прогрес, зокрема й спроби продовжити життя людини, вплинуть на суспільство. Науковці зазначають, що сьогодні це питання актуальне як ніколи, оскільки у світі проводиться все більше досліджень, присвячених пошуку вічного життя.

Деякі дослідники припускають, що люди можуть отримати "безсмертя" вже на рубежі наступного десятиліття. Хоча дехто все ж вважає, що це радше прийняття "бажаного за дійсне".

Водночас наука не стоїть на місці. Раніше вчені вже заявили, що крихітні нанороботи, здатні проникати в кров людини, допоможуть виліковувати хвороби. Інше дослідження команди з Кембриджа припускає, що тривалість життя людини вдасться подовжити, використавши спеціальні ліки, які уповільнюють старіння. Їхня експериментальна терапія вже дала змогу омолодити клітини мишей, що допомогло їм жити довше, водночас поліпшивши здоров'я серця та легенів і зменшивши слабкість.

У результаті подовження людського життя насправді може стати цілком досяжним, однак доктор Кейв вважає, що це фактично стане початком кінця для людства — навантаження на ресурси планети збільшиться в рази, і люди не зможуть цього пережити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали чотири варіанти безсмертя для людини: від заморозки мозку до його пожвавлення.