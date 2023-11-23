Прихований шкідник. Учені виявили незвичайну причину частого свербежу шкіри

Виявляється, за звичним нам періодичним свербінням стоїть живий організм, який процвітає всередині нас і постійно завдає нам дискомфорту.

Нещодавнє дослідження виявило новий фактор, що сприяє виникненню свербежу шкіри. Дослідники з Гарвардської медичної школи виявили, що бактерія Staphylococcus aureus, зазвичай пов'язана з екземою, може безпосередньо стимулювати нервові клітини у мишей, що призводить до свербежу. Цей висновок було зроблено на основі спостережень за тим, що миші свербіли навіть за мінімального запалення, що свідчить про прямий вплив бактерій на нервові волокна, які викликають свербіж, пише NBC News.

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Дослідження показало, що при проникненні S. aureus у шкіру мишей вона виділяє фермент V8. Цей фермент активує на нервових клітинах білок PAR1, який потім подає сигнал у мозок, викликаючи свербіж. Випробування на нервових клітинах людини дадуть змогу з'ясувати, чи може аналогічний механізм діяти і в людей, хоча для підтвердження цього необхідне буде проведення подальших досліджень.

Це дослідження дає змогу по-новому поглянути на екзему, зокрема, на атопічний дерматит — хронічне захворювання шкіри, на яке страждає безліч людей і яке часто асоціюється з алергією. Під час дослідження було також зазначено, що у мишей, які зазнали впливу S. aureus, посилилося розчісування і подразнення шкіри, вони були більш схильні до алокнезу — стану, що викликає свербіж від подразників, які зазвичай не викликають свербіж.

Важливо відзначити, що в дослідженні реакція свербежу була відокремлена від запальної реакції, що дає змогу припустити, що причиною свербежу є сама бактерія. Такий поділ причин відкриває нові можливості для лікування екземи, яке нині ґрунтується на застосуванні стероїдів місцевої дії та спеціальних ін'єкцій у важких випадках.

Отримані результати можуть прокласти шлях до цілеспрямованого лікування, наприклад, до створення препарату для місцевого застосування, що блокує шлях S. aureus до свербіння, або перепрофілювання схваленого Управлінням з контролю за продуктами і ліками США препарату Vorapaxar, який інгібує білок PAR1. Дослідження також натякає на ширше застосування для лікування інших шкірних захворювань, спричинених золотистим стафілококом.

Раніше Фокус писав про "м'ясоїдних" бактерій, які вбили вже трьох людей у США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про стародавніх крихітних черв'яків, які прокинулися з вічної мерзлоти. Дослідники відзначають, що стародавній крихітний черв'як просто відродився після тисячі років "сплячки" в льодах.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.