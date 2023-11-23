Біля берегів Італії виявили ядро "драконячого скла": судно, що перевозило їх, безслідно зникло

Дослідники вважають, що затонулий колись корабель є ще одним доказом, що стародавні люди кам'яної доби насправді були хорошими мореплавцями.

Група підводних археологів виявила вантаж корабля кам'яного віку, затонулого біля берегів Капрі в Неаполітанській затоці. Вчені вивчили розкиданий вантаж і виявили серед іншого великий шматок обсидіану, пише IFLScience.

Обсидіан є різновидом вулканічного скла і також відомий як "драконяче скло". У доісторичні часи цей матеріал використовувався для створення лез та інших інструментів. Науковці зазначають, що обсидіан є одним із найгостріших матеріалів на Землі, при цьому магматична порода фіолетового кольору зустрічається в природі лише на деяких вулканічних островах Італії.

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Спочатку вантаж давно затонулого корабля виявили поліцейські дайвери на глибині близько 30-40 метрів. Далі знахідку дослідили вчені з Управління столичного округу Неаполя. Вчені виявили, що затонулий вантаж складався із серії оброблених кернів з обсидіану, а на поверхні одного з них все ще видніються сліди довбання і різьблення.

Залишків судна поки не знайдено, але великі шматки обсидіанових ядер справляють велике враження Фото: Superintendency of the Metropolitan Area of Naples

Також ученим вдалося виявити та великий шматок обсидіану: велике скульптурне ядро має розміри 28 на 20 на 15 сантиметрів, а його вага становить близько 8 кілограмів. При цьому вченим не вдалося виявити жодних слідів неолітичного судна, що перевозило "драконяче скло".

Науковці продовжать роботу і ретельніше вивчать дно в цьому регіоні, сподіваючись знайти хоч якісь рештки корабля, що перевозив обсидіан — можливо, їм вдасться виявити сліди корпусу або іншого вантажного матеріалу.

Великий шматок обсидіану або вулканічного скла, що має сліди карбування й обробки, ймовірно, людьми епохи неоліту Фото: Superintendency of the Metropolitan Area of Naples

Зазначимо, що останнім часом вчені знаходять дедалі більше доказів того, що стародавні люди, ймовірно, були вельми вмілими мореплавцями. Наприклад, раніше кам'яні знаряддя було виявлено на Криті, вони датовані 130 000 років тому і породили припущення про те, що неандертальці, можливо, припливли в Європу з Близького Сходу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю китобійного судна, яке затонуло 207 років тому.