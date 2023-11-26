Часовий парадокс: як написи часів Македонського опинилися в шумерського храмі віком 4 тис. років

У древньому шумерському храмі археологи виявили грецькі написи, які породили інтригу, адже в них йшлося про Александра Македонського, а сам храм покинули за тисячу років до його народження. Проте вчені змогли розгадати цю таємницю.

Експерти Британського музею, які досліджують 4 000-літній шумерський храм у стародавньому місті Гірсу, на півдні Іраку, зробили неочікуване відкриття. Вчені виявили потенційний зв'язок храму з Александром Македонським, славетним македонським завойовником, пише Ancient Origins.

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Гірсу, також відоме як Тіріс, відігравало ключову роль у ранньодинастичному періоді та періоді Ур III історії Шумеру, процвітаючи між XXVI і XXI століттями до нашої ери. Нещодавно розкопаний храм свідчить про дивовижний рівень історичної обізнаності людей часів Александра про стародавнє місце.

Археолог доктор Себастьян Рей з Британського музею висловив своє здивування, заявивши: "Наші відкриття відносять пізніший храм до часів життя Александра. Ми знайшли підношення, такі, які приносили після битви, фігурки солдатів і кавалеристів. Існує ймовірність — ми ніколи не дізнаємося напевно — що він міг прийти сюди, коли повертався до Вавилону, незадовго до своєї смерті".

Храм занепав близько 1750 року до н. е. Фото: British Museum

Перші припущення про грецьку споруду на цьому місці виникли в XIX столітті, коли знайшли табличку з написами грецькою та арамейською мовами. На ній був незвичайний напис "Adad-nadin-aḫḫe", що означає "дарувальник двох братів". Загадка заінтригувала дослідників, оскільки храм покинули більш ніж за тисячоліття до народження Александра.

Доктор Рей припускає, що греки, можливо, послідовники Александра, могли заснувати свій власний храм на цьому древньому місці, щоб показати божественність легендарного завойовника Фото: British Museum

Доктор Рей припускає, що греки, можливо, послідовники Александра, могли заснувати свій власний храм на цьому древньому місці, щоб показати божественність легендарного завойовника. Ця теорія знаходить підтримку у знахідці срібної драхми, викарбуваної військами Александра у 330-х роках до н. е., що збігається з часом перемог Александра над персами у цьому регіоні.

Присутність підношень у храмі, зокрема теракотових кавалеристів, що нагадують "супутницьку кавалерію" Александра, ще більше зміцнює ідею про те, що греки залишили тривалий слід у регіоні, побудувавши релігійні споруди на честь тріумфів свого лідера.

Доктор Рей додає, що захоплення Александра міфічними героями, зокрема Гераклом, могло спонукати його шукати шумерський еквівалент. Це привело його до Нінгірісу, постаті, паралельної Гераклу і пов'язаної із завершенням Дванадцяти подвигів. Проголосивши себе сином Зевса в Єгипті, Александр позиціонував себе як брата Геракла і, потенційно, Нінгірсу. Загадковий напис "дарувальник двох братів" інтерпретується як посилання на Зевса, батька Александра і Геракла.

Визнання Гірсу місцем перебування бога відображає глибоку культурну пам'ять серед місцевого населення. Пізніший елліністичний храм, можливо, збудований під час повернення Александра з індійського походу незадовго до його смерті у 323 році до н. е., узгоджується з уявленням про те, що Александр прагнув залишити тривалий слід у цьому регіоні, побудувавши храм, присвячений його божественному родоводу, як він вважав.

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