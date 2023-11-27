Повернення додому: Єгипет святкує репатріацію дорогоцінних артефактів з Нової Зеланді (фото)

Багато речей, які вони повернули, — це мумії та старі людські останки зі Стародавнього Єгипту. Є навіть муміфікований сокіл, клапті тканини та скриньки.

23 листопада 2023 року до головного офісу Міністерства туризму та старожитностей повернулися артефакти зі Стародавнього Єгипту. Музеї Вангануї та Південного острова в Новій Зеландії надіслали ці стародавні експонати, пише GreekReporter.

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Доктор Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей, виділив важливість цієї знаменної події. Він пояснив, що ці предмети виставили в музеях далеко від їхнього походження в Єгипті. Установи охоче повернули ці історичні скарби до їхнього законного дому.

Фахівець високо оцінив зусилля двох музеїв за їхню відданість справі збереження багатої культурної спадщини Єгипту. Спільні зусилля єгипетських міністерств туризму і старожитностей, закордонних справ та їхніх колег у Новій Зеландії сприяли процесу репатріації, про що детально йдеться в офіційному пресрелізі Міністерства туризму і старожитностей.

Повернення цих старих артефактів є частиною плану, якого дотримується Генеральна адміністрація з відновлення старожитностей Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Шаабан Абдель Гавад, директор Генеральної адміністрації з питань повернення старожитностей, пролив світло на природу повернутих артефактів. Він зазначив, що серед знайдених предметів були мумії і стародавні людські останки, а також муміфікований сокіл, шматки тканини та різні контейнери.

Гавад розповів, що ці артефакти зараз знаходяться в Єгипетському музеї, де вони пройдуть необхідний догляд і реставраційні роботи, щоб зберегти їх історичну цінність.

Він також сказав, що повернення цих старих артефактів є частиною плану, якого дотримується Генеральна адміністрація з відновлення старожитностей. Вони звертаються до музеїв по всьому світу повернути старі єгипетські історичні предмети, особливо людські останки.

За словами Гавада, цей план відповідає правилам, встановленим Міжнародною радою музеїв (ICOM). Важливо зазначити, що нещодавно посольство Єгипту в Новій Зеландії отримало ці старовинні артефакти.

Повернення цих артефактів стало урочистою справою. Посольство Єгипту в Новій Зеландії прийняло реліквії в присутності представників музеїв Вангануї і Південного острова, Міністерства закордонних справ Нової Зеландії та місцевого народу маорі. Вони провели церемонію передачі відповідно до власних традицій, про що детально розповіли у Міністерстві туризму та старожитностей.

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