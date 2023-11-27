Рятівні зоряні гриби: дефіцит вітаміну D в космосі вирішать у незвичайний спосіб

Проблема дефіциту вітаміну D у космосі стоїть гостро, адже на кону здоров'я кісток і нервової системи космонавтів. На щастя, вчені на Землі вже займаються незвичайним вирішенням цієї проблеми.

Даніела Осоріо Пайан, 19-річна студентка факультету мехатроніки і машинобудування Автономного університету Оксіденте в Калі, Колумбія, домагається успіхів у реалізації унікального проекту, покликаного принести користь майбутнім космічним польотам. У складі дослідницької групи "Тачі Умада", названої так на честь фрази мовою корінного народу ембера, що означає "Наше сонце", Пайан займається вирощуванням особливого сорту колумбійських грибів. У цій роботі використовувалися органічні сонячні батареї та автоматизовані системи, що відтворюють умови космічного простору, пише Forbes.

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Значним внеском Даніели Пайан є розробка автоматизованої системи моніторингу врожаю грибів у режимі реального часу, доступної з будь-якого пристрою. Ця система оснащена інтуїтивно зрозумілою графікою, що дає змогу легко інтерпретувати дані про стан врожаю навіть тим, хто не має досвіду в мікології. Новинка покликана спростити завдання космонавтів і знизити необхідність позакорабельної діяльності.

Це дослідження спрямоване на розв'язання найважливішої проблеми здоров'я космонавтів — дефіциту вітаміну D, який може призвести до руйнування кісток і ускладнень з боку нервової системи через обмежений вплив природного сонячного світла в космосі. Гриби, багаті на вітамін D, можуть стати дієтичним рішенням цієї проблеми.

Команда пройшла ретельну підготовку, включно з моделюванням мікрогравітації та позакорабельних протоколів, щоб перевірити свій проєкт в умовах, подібних до космічних польотів. Пайан, розмірковуючи про отриманий досвід, відзначила адаптацію команди до екстремальних умов і глибше розуміння ролі аналога астронавта.

Шлях Пайан у робототехніку та космічну науку почався у віці десяти років, коли відвідувач школи розповів їй про факультативні заняття. Захоплення робототехнікою привело її до дослідницького проєкту з органічних сонячних батарей у німецькому інституті Юліха, який зрештою привів її до аналогової підготовки астронавтів у Польщі.

Крім наукової діяльності, Пайан займається розвитком космічної освіти в Колумбії, наголошуючи на важливості науки Глобального Півдня для розв'язання проблем добробуту і справедливості.

Іншою помітною фігурою в колумбійській космічній науці є Іванна Ернандес, яка випробувала мікрогравітацію під час параболічного польоту з Національною дослідницькою радою Канади у 2019 році. Ернандес, поділившись своїм унікальним досвідом плавання в умовах мікрогравітації, також надала в політ два студентських космічних експерименти, що підкреслює зростання інтересу та участь багатьох країн у космічній галузі.

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