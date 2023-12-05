На орбіті Сатурна обертається гігантський "пельмень": що це таке (фото)

Дослідники розповіли про незвичайний місяць, який обертається в кільцях Сатурна.

Рух в одному з проміжків між кільцями Сатурна було помічено вже давно, але астрономам не відразу вдалося з'ясувати, який вигляд має цей об'єкт, пише IFLScience.

За словами експертів, рух спостерігався в розриві між кільцем А, у так званому розриві Енке, ширина якого становить 325 км. Як виявилося, в цьому розриві обертається місяць радіусом 10 км.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

"Ми припускаємо, що в цій прогалині між кільцями Сатурна домінує один супутник, але, очевидно, там також є й інші дрібніші об'єкти, розміри яких перевищують типові частинки, що обертаються в кільцях Сатурна розміром 1-100 см", — ідеться в дослідженні.

Супутник Сатурна Пан Фото: NASA/JPL/Space Science Institute

Інша команда, ґрунтуючись на отриманих даних, змогла передбачити те, де об'єкт потрібно шукати. Завдяки цьому дослідженню космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" змогли зафіксувати на фотографіях дуже дивний місяць Сатурна.

Річ у тім, що форма місяця нагадує равіолі або ж гігантський пельмень. Така незвичайна форма зумовлена матеріалом з кілець Сатурна, який притягнув до себе місяць, подорожуючи по орбіті. Таким чином місяць, названий Паном на честь бога вівчарства і скотарства, очищає пролом у кільці Сатурна і підтримує його форму, обертаючись навколо планети кожні 13,8 годин.

"Пан створює смуги в матеріалі кільця по обидва боки планети. Проходження Пана поруч із частинками в кільцях Сатурна створює подобу хвиль, які поширюються на сотні кілометрів углиб кілець", — пояснюють у NASA.

Також наголошується, що місяць Пан є найвнутрішнішим зі 117 офіційно підтверджених супутників Сатурна.

Нагадаємо, вчені з NASA підтвердили, що спостерігати за знаменитими кільцями Сатурна можна буде тільки до початку 2025 року, після чого вони зникнуть і стануть невидимими із Землі.