Мозок намагається захиститися. Розкрито те, що викликає у людей жахливий шум у вухах

Довгий час учені не розуміли, чому виникає безперервний дзвін у вухах, але, схоже, тепер їм вдалося знайти відповідь.

Тиннитус, також відомий як докучливий шум або дзвін у вухах, мучить 10-15% дорослих людей у всьому світі. Звуки можуть виражатися у вигляді дзенькоту, реву або дзижчання, причому в декого шум у вухах приходить і минає, тоді як в інших є стійким і вважається хронічним — триває понад 3 місяці, пише Science Alert.

Попри широке поширення цієї недуги, шум у вухах довгий час залишався медичною загадкою. Однак тепер учені вважають, що змогли розгадати її: дослідники виявили докази, які підтверджують провідну теорію про те, що фантомний шум генерується гіперактивними нервами, які не здатна відключити наша нервова система.

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Нове дослідження провели вчені з Массачусетського центру Eye and Ear. Відомо, що шум у вухах, як правило, пов'язаний з будь-яким порушенням вуха:

впливом шуму;

втратою слуху;

травмою;

закупоркою;

інфекцією.

За словами слухового фізіолога Стефана Мезона, який також брав участь у дослідженні, крім постійного дзенькоту, симптоми шуму у вухах можуть бути вельми виснажливими для більшості пацієнтів, викликаючи:

проблеми зі сном;

соціальну ізоляцію;

занепокоєння;

депресію;

негативно впливає на продуктивність праці;

знижує якість життя.

До цього моменту вчені не зовсім розуміли механізм виникнення шуму у вухах, а тому не могли розв'язати цю проблему. Однак основна теорія полягала в тому, що звук виникає в нервах, які зазвичай відповідають за передачу звукової інформації в мозок. Фактично, прихильники цієї теорії припускають, що це своєрідний спосіб нашого мозку компенсувати втрату або відсутність слуху.

У новому дослідженні вчені зосередилися на шумі у вухах у людей, які чують. Загалом у дослідженні взяли участь 294 людини у віці від 18 до 72 років з "нормальним слухом". При цьому 29 реципієнтів відчували постійний шум у вухах протягом більше ніж пів року, 64 людини — менше ніж пів року або страждали від періодичного шуму, решта — ніколи не страждали від цієї недуги.

У результаті вченим вдалося виявити зв'язок між хронічним шумом у вухах і дегенерацією кохлеарного нерва (CND). Зазначимо, що цей равликовий нерв може бути пошкоджений внаслідок надмірного впливу звуку або нормального старіння, навіть якщо сенсорні клітини залишаються неушкодженими. При цьому вчені також виявили, що ступінь шуму у вухах фактично залежав від реакції равликового нерва.

Люди з шумом у вухах, як правило, мають слабший м'язовий рефлекс середнього вуха, який покликаний захищати наші вуха від гучних низькочастотних звуків, таких як бас у нічному клубі. У них також був сильніший оливокохлеарний рефлекс, який зазвичай допомагає нам обробляти шуми, розподілені по широкій ділянці чутного діапазону. При цьому тривалість шуму у вухах залежала від того, наскільки яскраво вираженими були ці реакції у реципієнта.

За словами Мейсона, нова робота дослідників стала підтвердженням основної теорії, яка існувала раніше, однак будуть потрібні додаткові реакції. За словами вчених, люди не зможуть побороти шум у вухах до кінця, не розуміючи механізм його появи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали шум, який "зводив з розуму" американських дипломатів на Кубі.

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