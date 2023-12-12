Проклята мушля: одна з найбільш токсичних тварин на Землі ледь не згубила двох дітей

Смертоносний восьминіг вжалив підлітка, сховавшись у мушлі, і ледь не вбив ще одного малюка, який взяв у руки мушлю.

Синьокільчасті восьминоги являють собою групу, що складається з чотирьох видів: великого синьокільчастого восьминога (Hapalochlaena lunulata), південного синьокільчастого восьминога (Hapalochlaena maculosa), синьокільчастого восьминога (Hapalochlaena fasciata) і звичайного синьокільчастого восьминога (Hapalochlaena fasciata). Ці восьминоги досить маленькі, проте дуже отруйні та смертоносні, пише Live Science.

18-річний австралієць плавав на пляжі недалеко від Перта, коли помітив мушлю, яку й підібрав. На жаль, ця знахідка виявилася надзвичайно небезпечною — у ній ховався крихітний непізнаний вид синьокільчастого восьминога. Підліток, який нічого не підозрював, поклав мушлю в кишеню і виніс її на берег, щоб похвалитися знахідкою.

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Хлопець дістав раковину і збирався показати її молодшій сестричці, коли помітив, що в ній щось знаходиться. Підліток одразу ж викинув мушлю на пісок, а потім оглянув ногу: на тілі підлітка виявили безболісний укус, а потім Джейкоб Еггінгтон почувався погано: його доправили до лікарні, де лікарі близько 6 годин надавали йому допомогу. На щастя, лікарі вважають, що він зможе повністю одужати, а злощасна мушля так і не потрапила до рук дівчинки.

Попри свій мініатюрний розмір, синьокільчасті восьминоги містять тетродотоксин — потужний нейротоксин, здатний паралізувати й навіть убити людину за лічені хвилини. При цьому протиотрути від нього досі невідомо.

Зазначимо, що цей потужний нейротоксин також міститься в отруті деяких тритонів, жаб і риб-фугу. Токсин діє, зупиняючи передачу нервових сигналів м'язам, блокуючи канали іонів натрію. У результаті жертва швидко слабшає, її м'язи паралізовані, в результаті це може призвести до зупинки дихання.

Дослідники зазначають, що тетродотоксин може почати діяти швидко або паралізувати м'язи через кілька годин, а тому після укусів небезпека зберігається протягом від 20 хвилин до 24 годин. На жаль, наразі не існує протиотрути, а тому все, що можуть зробити лікарі, — надати підтримувальну терапію і використовувати апарат штучної вентиляції легенів.

За даними Австралійського інституту морських наук, самі синьокільчасті восьминоги не виробляють тетродотоксин, він виробляється симбіотичними бактеріями, які мешкають у слинних залозах головоногих. Відомо, що цей небезпечний токсин буквально міститься у всіх тканинах восьминога, а тому смертельну дозу легко отримати навіть через дотик.

Сині кільця восьминогів, що переливаються синім кольором і виділяються спеціальними органами, які змінюють колір, спалахують, коли вони відчувають загрозу, попереджаючи хижаків про токсичність. Утім, попри таку небезпечну захисну реакцію восьминога, на сьогодні відомо лише про три випадки взаємодії з восьминогом зі смертельними наслідками.

Раніше Фокус писав про те, що людина і восьминіг схожі: вчені виявили нову спільну особливість.