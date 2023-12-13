На камеру зняли швидкість світла: для цього знадобилося 10 трлн кадрів на секунду (відео)

YouTube-блогери вирішили зафіксувати найшвидше явище у Всесвіті.

Учасники проекту Slow Mo Guys, які публікують на YouTube цікаві ролики в уповільненій зйомці, поділилися по-справжньому вражаючим відео, пише IFLScience.

Ютубери зняли рух світла зі швидкістю 10 трлн кадрів на секунду. Учасники проєкту, який триває вже понад 10 років, вирішили вийти на новий рівень і поставили собі за мету спробувати зафіксувати "найшвидшу річ, яка відома людству".

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Звичайно ж, блогери вирішили зняти світло, що рухається з абсолютною швидкістю у Всесвіті: 300 тис. км/с.

Для того, щоб зробити відео, блогерам знадобилося спеціалізоване обладнання, яке їм надав Каліфорнійський технологічний інститут.

"Ми знімали з дуже високою частотою кадрів. Йдеться приблизно про півмільйона, і з цим потрібно рахуватися. Їхня камера робить 10 трлн кадрів за секунду. Для довідки: це у 20 млн разів швидше, ніж найшвидша камера, яку ми коли-небудь використовували у своїй студії", — кажуть автори Slow Mo Guys.

Вчений з Каліфорнійського технологічного інституту Пен Ван, який допомагав блогерам зі створенням відео, підтвердив, що їм вдалося зняти швидкість світла. Глядачі можуть побачити, як промінь світла рухається на тлі пластикової пляшки за 2 тис. пікосекунд відеозапису.

Команда пояснила, що камера зняла рух світла, а потім його наклали на зображення пластикової пляшки для прикладу.

Результат справді вразив, оскільки рухомий промінь світла був знятий зі швидкістю 10 трильйонів кадрів на секунду.

Нагадаємо, вчені розповіли, що "відчуває" фотон, який летить зі швидкістю світла.