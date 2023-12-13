Свята не лікують хворе серце: лікарі закликали не відкладати візит до лікарні

Багато хто з нас відкладає будь-які справи, що стосуються нашого здоров'я, на невизначений час у період зимових свят, але лікарі заявляють, що це є смертельно небезпечним рішенням.

Занурюючись у сезон свят, наповнений радістю і веселощами, важливо пам'ятати про життєво важливе послання кардіологів: не ігноруйте симптоми серцевих проблем через святковий настрій. Останні дані підкреслюють важливий аспект нашого святкового здоров'я, який часто не береться до уваги, пише News 12.

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У цю пору року наші серця не тільки переповнені радістю, а й, у буквальному сенсі, перебувають у стані стресу. Цей стрес, на думку експертів, може призвести до збільшення частоти серцевих скорочень і підвищення кров'яного тиску. Такі зміни — не просто цифри на медичній картці; вони можуть значно підвищити ризик виникнення таких серйозних проблем зі здоров'ям, як інфаркти, інсульти та пошкодження артерій.

Доктор Стівен Кункес, фахівець із кардіології з Yale New Haven Health, звертає увагу на тривожну тенденцію: у сезон свят часто трапляються серцеві напади. Одна з причин цього полягає в тому, що люди часто відкладають звернення по медичну допомогу. У передсвятковій метушні такі симптоми, як втома, задишка, набряки ніг або дискомфорт у грудях, можуть бути залишені без уваги, що може призвести до серйозних наслідків.

Але є й інший дивовижний поворот. Нове дослідження розкриває інтригуючий зв'язок між партнерами. Виявляється, якщо у вашої коханої людини високий кров'яний тиск, то ймовірність того, що і у вас він підвищиться, становить 38 %, особливо якщо вам за 40 або більше. Цей висновок дає змогу припустити, що спосіб життя і звички, які поділяють пари, можуть синхронно впливати на їхнє здоров'я.

Головний висновок із цього дослідження очевидний: не забувайте про здоров'я серця під час свят. Йдеться не тільки про людину, а й про колективне благополуччя сім'ї та близьких. Стежачи за симптомами і дотримуючись здорових звичок, ми всі можемо забезпечити безпечніший і щасливіший сезон свят. Пам'ятайте, що турбота про своє серце — це найкращий подарунок, який ви можете зробити собі та оточуючим.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.