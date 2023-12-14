Телескоп Габбл усе чи ще ні: NASA розповіло про стан обсерваторії після аварії

Космічний телескоп Габбл пережив кілька зупинок у своїй роботі через вихід з ладу одного з гіроскопів.

Починаючи з 23 листопада космічний телескоп Габбл не проводив спостережень за космосом, оскільки він автоматично перейшов у безпечний режим. Це була вже третя за кілька днів зупинка роботи обсерваторії. Вчені з NASA з'ясували, що проблема виникла в роботі одного з гіроскопів Габбла. Тепер же стало відомо, що обсерваторія знову почала свою роботу, хоча не всі прилади ще ввімкнені, пише ScienceAlert.

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Фокус уже докладно писав про те, що телескоп Габбл пережив одразу три автоматичні зупинки в роботі, остання з яких призвела до повного припинення спостережень за космосом кілька тижнів тому.

Космічний телескоп перервав свою роботу через те, що один гіроскоп (пристрій, що дає змогу обсерваторії спостерігати за потрібними їй об'єктами) почав видавати неправильні дані. Таких гіроскопів у Габбла раніше було шість, але тепер залишилося тільки три, та й ті, як виявилося, можуть порушити роботу 33-річної обсерваторії. У разі подібних аварій телескоп Хаббл завжди переходить у безпечний режим.

Перші гіроскопи працювали 19 років, поки всі не вийшли з ладу і їх довелося замінити команді астронавтів під час спеціальної місії 2009 року. Відтоді три з них припинили свою роботу, але NASA не проводило ось уже 14 років модернізації та ремонту обсерваторії. І подібний вихід з ладу гіроскопів уже спостерігався кілька років тому. Але тоді це не призвело до повної зупинки роботи обсерваторії.

Починаючи з 23 листопада космічний телескоп Габбл не проводив спостережень за космосом, оскільки він автоматично перейшов у безпечний режим Фото: NASA

Тепер же вчені з NASA заявили, що змогли повернути телескоп Габбл у робочий стан, хоча назвати це повноцінною роботою поки що не можна. Дві головні камери обсерваторії відновили спостереження за космосом, але два спектрографи все ще вимкнені, і в NASA сподіваються повернути їх до ладу найближчим часом.

Зупинка в роботі Габбла призвела до зміщення графіків виконання спостережень за поясом Койпера (найзовніша частина Сонячної системи), за галактикою Андромеди та її супутниками, за надновими типу la й іншими важливими космічними об'єктами.

За фактом, телескоп Габбл знову в строю, хоча не може поки що виконувати деяких спостережень. Науковці з NASA кажуть, що подібні проблеми з гіроскопами найімовірніше виникатимуть і надалі. Це призводитиме до збоїв у роботі Хаббла, але вважається, що обсерваторія має працювати ще до 2030-х років. Навіть якщо залишиться один робочий гіроскоп, Хаббл зможе проводити спостереження за космосом.

Нових місій з обслуговування телескопа не буде, заявили в NASA, і якщо станеться серйозніша аварія, то обсерваторія може припинити свою роботу назавжди. Навіть після того, як у космос відправили торік новітній інфрачервоний космічний телескоп Вебб, Габбл залишається найпродуктивнішою обсерваторією. Досі з її допомогою астрономи роблять багато важливих відкриттів.

33 роки на орбіті — це дуже великий термін, але залишається лише сподіватися, що телескоп Хаббл "проживе" якомога довше.

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