Тривожні дзвіночки алкоголізму. Учені змогли точно передбачати цироз печінки

У новому дослідженні вчені з'ясували основні фактори ризику розвитку смертельного захворювання печінки і, на подив, кількість споживаного алкоголю виявилася не основним фактором.

Мало хто замислюється про те, як наші звички пити у вихідні можуть вплинути на здоров'я в довгостроковій перспективі. Нещодавнє дослідження вчених з Каліфорнійського університету, Королівської вільної лікарні, Оксфордського університету і Кембриджського університету пролило нове світло на цю тему, і результати виявилися вельми незвичайними, пише Medical Xpress.

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Дослідження вчених було присвячене вивченню того, як наші звички вживати алкоголь, генетичні особливості та стан здоров'я, наприклад діабет другого типу, можуть впливати на ризик розвитку цирозу печінки, пов'язаного з вживанням алкоголю (ЦПСА). Цироз — це серйозне захворювання, за якого печінка вкривається рубцями, і це одна з основних причин ранньої смерті в усьому світі.

Відмінною рисою цього дослідження є те, що в ньому розглядається не стільки кількість випитого, скільки характер вживання алкоголю. Дивно, але те, як ви п'єте, може розповісти про ризик захворювання печінки більше, ніж те, скільки ви п'єте.

Дослідницька група проаналізувала дані понад 300 000 дорослих людей, які люблять випити, звернувши особливу увагу на їхні звички у вживанні алкоголю, генетичні профілі за допомогою так званої полігенної оцінки ризику, а також на те, чи страждають вони на діабет другого типу. Вони виявили кілька вражаючих закономірностей:

Якщо ви випиваєте близько 12 одиниць алкоголю на день хоча б раз на тиждень (це приблизно 1,8-2,5 літра пива або пляшка вина), то ймовірність розвитку ЦПСА у вас утричі вища, порівняно з тими, хто п'є в межах норми.

У людей із генетичною схильністю до ЦПСА ймовірність розвитку цього захворювання в чотири рази вища.

Якщо ж у вас діабет другого типу, ризик розвитку ЦПСА подвоюється.

Якщо ви зловживаєте алкоголем і маєте високий генетичний ризик, вірогідність розвитку ЦПСА у шість разів вища, ніж у тих, хто не має цих факторів ризику. Якщо до цього додається діабет, ризик зростає ще більше.

Докторка Лінда Нг Фат з Каліфорнійського університету епідеміології та громадського здоров'я, провідна авторка дослідження, наголосила, що поєднання цих факторів значно підвищує ризик. Це означає, що ті, хто зловживає алкоголем і має генетичну схильність до захворювань печінки, піддаються набагато більшому ризику, ніж ми думали раніше.

Доктор Гаутам Мехта з Каліфорнійського університету та Королівської вільної лікарні зазначає, що не у всіх, хто багато п'є, розвиваються серйозні проблеми з печінкою. Однак це дослідження показує, що те, як ми п'ємо — наприклад, коли тижневе споживання алкоголю зводиться до кількох прийомів — може бути більш шкідливим, ніж рівномірний розподіл його протягом тижня.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.