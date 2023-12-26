Врятуватися від раптового інсульту: знизити ризик розвитку захворювання можна не виходячи з дому

Щорічно тисячі людей помирають від раптового інсульту та ускладнень пов'язаних із ним, але запобігти підступній хворобі можна простими загальнодоступними методами, заявляють лікарі.

Інсульти — одна з основних причин смерті та інвалідності в багатьох країнах світу, але вони не є вироком і багатьом з них можна запобігти, змінивши спосіб життя. Про цей метод боротьби говорять експерти, які знають про ризики і щодня працюють над їх зниженням для себе і своїх пацієнтів, пише HuffPost.

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Доктор Артур Ванг, директор відділення ендоваскулярної нейрохірургії в Медичній школі Тулейнського університету, вважає, що однією з ключових змін є скорочення сидячого способу життя. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати чистоту кровоносних судин, і рекомендується приділяти 30 хвилин помірним фізичним навантаженням п'ять разів на тиждень. Це може бути що завгодно — від ходьби до прибирання — аби це змушувало вас рухатися.

Високий кров'яний тиск — значний фактор ризику інсульту, який часто називають "тихим вбивцею", оскільки він не має очевидних симптомів, але призводить до тяжких наслідків. Регулярні обстеження життєво важливі для контролю цього та інших "тихих" факторів ризику, таких як високий рівень холестерину, який часто залишається непоміченим без належного тестування.

Куріння і надмірне вживання алкоголю — дві звички, які тісно пов'язані з підвищеним ризиком інсульту. Куріння з часом звужує кровоносні судини, а надмірне вживання алкоголю пов'язане із серцево-судинними захворюваннями та ризиком інсульту. У рекомендаціях пропонується обмежити вживання алкоголю до одного напою на день для жінок і двох — для чоловіків, щоб знизити цей ризик.

Дієта також відіграє найважливішу роль у профілактиці інсульту. Дієта з високим вмістом насичених жирів, цукру і солі має бути помірною, в той час як рекомендується дієта, багата на фрукти, овочі та помірну кількість м'яса. Скорочення споживання солі також допоможе впоратися з високим кров'яним тиском — значним фактором ризику інсульту.

Дуже важливо знати ознаки інсульту і негайно звернутися по медичну допомогу. Незвичайний вигляд обличчя, слабкість рук, утруднення мовлення — є основними ознаками інсульту. Раннє медичне втручання значно покращує результати лікування.

Експерти з інсультів ясно дають зрозуміти: якщо вести активний спосіб життя, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок і проходити медичні обстеження, багатьом інсультам можна запобігти, що призведе до зміцнення здоров'я і зниження ризику розвитку багатьох захворювань.

Раніше Фокус писав про найшвидший спосіб наростити м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.