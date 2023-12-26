Найчастіше винен не партнер: причини уникнення фізичного контакту в стосунках

Фізичний контакт є важливим елементом більшості здорових стосунків, але деякі люди, з певних причин, всіляко уникають його і відчувають дискомфорт. Психолог розкрила причину цього.

Коли мова заходить про фізичні дотики у стосунках, уподобання людей можуть сильно відрізнятися, що впливає на рівень фізичної близькості між партнерами. Деякі люди можуть відчувати сильне сексуальне бажання, але не виявляти інтересу до інших форм фізичної близькості, як-от обійми або дотики, що стає особливо очевидним, коли сексуальне бажання слабшає через такі фактори, як вік, стан здоров'я або динаміка стосунків. Така ситуація може призвести до так званого "безконтактного шлюбу", коли фізичний зв'язок мінімальний або взагалі відсутній за межами сексуальної активності, пише YourTango.

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Різне походження і культурні норми визначають наше ставлення до фізичних дотиків, наготи й обговорення тілесних функцій. У парах ці норми не завжди збігаються, що призводить до непорозуміння або конфліктів з приводу того, які форми дотиків допустимі. Для декого небажання брати участь у фізичних дотиках пов'язане не з вподобаннями, а з тривогою або дискомфортом, який вони можуть не усвідомлювати. Таке уникнення може бути спричинене різними факторами, включно з історією жорстокого поводження, вихованням в атмосфері, що не терпить дотиків, або сенсорними проблемами, як це спостерігається в людей з аутистичним спектром, вважає психологиня Саманта Родман.

Розуміння першопричини неприйняття дотиків має вирішальне значення. Наприклад, якщо причиною є тривога або травма, отримана в минулому, може знадобитися терапія, щоб усунути ці глибинні проблеми. Терапія для пар також може бути корисною, допомагаючи партнерам орієнтуватися й поважати кордони та дискомфорт одне одного, а також вивчати способи збільшення фізичної близькості таким чином, щоб це було безпечно й узгоджено для обох.

Експозиційну терапію, техніку, що використовується для зниження страху і тривожних реакцій, можна застосовувати для поступового підвищення комфорту від фізичних дотиків. Однак вона вимагає терпіння, розуміння, а часто й професійного керівництва. Важливо, щоб обидва партнери відкрито спілкувалися і йшли на компроміс, врівноважуючи потребу одного з них у дотиках з рівнем комфорту іншого.

Іноді неприйняття дотиків може бути пов'язане не з самими дотиками, а з глибшими проблемами у стосунках або втратою потягу. У таких випадках вкрай важливо розв'язати основні проблеми, чи то емоційна розв'язка, образа, чи то фізичні зміни в партнері, які впливають на потяг.

Нарешті, деякі люди можуть асоціювати дотики з очікуванням сексу, що призводить до небажання брати участь у будь-якій формі фізичної прихильності. Така ситуація підкреслює необхідність чіткого спілкування та розуміння намірів і очікувань, пов'язаних із фізичними дотиками.

У будь-якому разі, визнання відмінностей у досвіді та рівні комфорту під час фізичних дотиків може призвести до більш емпатичного та індивідуального підходу до фізичної близькості у стосунках, каже психологиня. Баланс між індивідуальними потребами і прагненням до близькості — це ключ до здорового фізичного зв'язку між партнерами, який задовольняє.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.