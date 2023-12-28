Минуло 3 місяці: чому NASA не може відкрити контейнер зі зразками астероїда Бенну (фото)

Космічному агентству належить створити нові інструменти, щоб зламати контейнер із фрагментами породи відомого космічного каменю.

Ще наприкінці вересня в пустелі штату Юта, США, приземлилася капсула, скинута апаратом OSIRIS-REx, у якій були зразки породи навколоземного астероїда Бенну. Учені вважають, що в складі цього каменю можна знайти ключ до розгадки походження Сонячної системи і появи нашої планети. Вчені з NASA вже 3 місяці намагаються відкрити контейнер з камінням і пилом, зібраними з астероїда Бенну. Поки що всі дослідження проводяться за допомогою пилу, який зібрався на контейнері, і було зроблено кілька важливих відкриттів. Тепер космічне агентство очікує, що контейнер зі зразками буде відкрито десь на початку 2024 року, оскільки інженери створюють нові інструменти, які допоможуть його відкрити і не пошкодити вміст, пише Gizmodo .

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Космічний апарат OSIRIS-REx вирушив до астероїда Бенну у вересні 2016 року і досяг пункту призначення в грудні 2018 року. У жовтні 2020 року апарат зібрав зразки породи і почав свій шлях назад на Землю в травні 2021 року.

Ще наприкінці вересня в пустелі штату Юта, США, приземлилася капсула, скинута апаратом OSIRIS-REx, в якій знаходилися зразки породи навколоземного астероїда Бенну Фото: NASA

Частини астероїда були запечатані всередині спеціального контейнера, щоб зберегти їх цілими до прибуття на Землю. Але з відкриттям контейнера виникли проблеми, і вчені протягом 3 місяців проводять свої дослідження, аналізуючи пил, що скупчився на його поверхні.

Загальний обсяг зібраних зразків з астероїда Бенну становить приблизно 250 грамів, хоча спочатку вчені планували отримати тільки 60 грамів.

Частини астероїда були запечатані всередині спеціального контейнера, щоб зберегти їх цілими до прибуття на Землю. Але з відкриттям контейнера виникли проблеми, і вчені протягом 3 місяців проводять свої дослідження, аналізуючи пил, що скупчився на його поверхні. Фото: NASA

Місія OSIRIS-REx вартістю 1,16 мільярда доларів уже довела свою цінність. Вчені провели ранній аналіз зразків астероїда і виявили багато молекул вуглецю і води. Це піддає теорію про те, що будівельні блоки життя могли потрапити на Землю за допомогою астероїдів. Але найцікавіше, як кажуть вчені, найімовірніше ховається всередині контейнера. Тому після створення нових інструментів, вчені все ж планують відкрити контейнер зі зразками на початку наступного року. Поки що триває розробка і тестування цих інструментів.

NASA планує після того, як буде вилучено основні зразки породи астероїда Бенну, передати частину з них для вивчення вченим з усього світу.

Астероїд Бенну є відносно невеликим навколоземним космічним каменем, який наближається до Землі кожні 6 років Вчені вважають, що Бенну міг відірватися від набагато більшого, багатого на вуглець астероїда приблизно 700 млн -2 млрд років тому.

Як уже писав Фокус, згідно з новим дослідженням, Земля за допомогою своєї гравітації може самостійно знищувати величезні небезпечні астероїди, які наближаються до планети. Але в цьому випадку такі камені розлітаються на більш дрібні частини. Тобто, якщо в майбутньому Землі загрожуватиме величезний астероїд, то вона себе зможе захистити без допомоги людей, вважають учені.

Також Фокус писав про несподіване відкриття, яке зробили вчені під час аналізу зразків з астероїда Рюгу. Дослідники дійшли висновку, що життя у Всесвіті може виникати в не зовсім очікуваному місці.