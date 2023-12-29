Гра світла і тіні. NASA показало один день марсохода Curiosity на Марсі за 10 секунд (відео)

Завдяки новому відеоролику можна побачити, які зміни протягом дня відбуваються на позаземному ландшафті.

NASA показало, що відбувалося в кратері Гейл на Марсі 8 листопада 2023 року. Цього дня марсохід Curiosity стояв нерухомо і робив знімки поверхні Марса. Це був уже 4002-й день, який провів марсохід на поверхні Червоної планети і завдяки новому відео можна побачити, як змінюється освітлення на позаземному ландшафті, пише Gizmodo.

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Учені з NASA об'єднали серію зображень, зроблених за допомогою двох камер марсохода Curiosity під назвою Hazcam. Завдяки цьому вдалося створити унікальне відео, яке показує плин часу на Марсі. Камери Hazcam використовуються для навігації, щоб марсохід зміг успішно подолати пересічену поверхню Марса, яка вкрита камінням, пагорбами та іншими перешкодами.

Наукову діяльність марсохода Curiosity, який перебуває в кратері Гейл, вченим довелося призупинити незадовго до настання такого явища, як з'єднання Марса із Сонцем. У цей час Червона планета перебуває на зворотному боці зірки з погляду Землі і сонячна активність порушує радіозв'язок між Землею і марсоходом.

NASA показало, що відбувалося в кратері Гейл на Марсі 8 листопада 2023 року Фото: NASA

У період між тим, як робота марсохода Curiosity була припинена і початком з'єднання, а саме 8 листопада цього року, за допомогою двох камер Hazcam вчені записали 12 годин зображень, які охоплюють час між 5.30 ранку і 17.30 вечора за марсіанським часом.

Передня камера Hazcam зафіксувала вид на піднесення під назвою Gediz Vallis, яке розташоване внизу гори Еоліда, що височіє на 5 км над дном кратера Гейл. Задня камера Hazcam зафіксувала вид із клону гори Еоліда на дно кратера Гейл.

Пізніше того ж дня час витримки камери перевищує хвилину, що призводить до появи шуму на зображеннях, які трохи нагадують сніг. Приблизно через вісім секунд після перегляду зображення задньої камери Hazcam космічний промінь влучив у датчик камери, внаслідок чого на зображенні з'явилася чорна пляма.

Інші візуальні перешкоди на цих знімках можуть бути пов'язані з марсіанським пилом, який омелів на об'єктивах камер за 11 років перебування марсохода Curiosity на Марсі.

За словами вчених з NASA, Curiosity продовжує свою наукову діяльність на Марсі і рухається вперед. Раніше цього року марсохід отримав велике оновлення програмного забезпечення, яке, як сподіваються науковці, збільшить швидкість його руху і зменшить знос коліс. Таким чином марсохід зможе працювати ще багато років.

У 2024 році, як уже писав Фокус, Японія відправить до супутників Марса, для їх ретельного вивчення, космічний апарат MMX. З його допомогою вчені хочуть з'ясувати, як саме у Марса з'явилися супутники Деймос і Фобос. Вважається, що вони є або астроїдами, які притягнула до себе гравітація планети, або ж осколками, які відлетіли від Марса, коли в планету врізалося інше небесне тіло.

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