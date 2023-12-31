Прокинутися вранці без головного болю: вчені розповіли про користь спаржі в боротьбі з похміллям

Похмілля мучить мільйони людей, які потрапляють у пастку зайвого вживання алкоголю, але на свята ця проблема багаторазово зростає, і важливо знати методи полегшення важких симптомів.

Напередодні Нового року просте стебло зелені може стати вашим несподіваним союзником у боротьбі зі страшним похміллям. Дослідження показують, що спаржа може бути не просто смачним гарніром до м'яса, вона може справді допомогти пом'якшити важкий стан вранці, після вживання великої кількості алкоголю, пише MyLondon.

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У галузі харчової науки спаржу помістили під мікроскоп, причому в буквальному сенсі. Дослідники, які вивчали її склад, виявили, що в ній багато амінокислот і мінералів, які сприяють швидшому й ефективнішому розщепленню алкоголю. Це означає, що спаржа може допомогти вашому організму впоратися з вживанням алкоголю, потенційно полегшуючи всі ці занадто знайомі симптоми похмілля наступного дня.

Наукові дослідження заглиблюються на клітинний рівень, порівнюючи вплив екстрактів спаржі на клітини печінки людей і щурів. Виявилося, що ця зелень — це не просто смачний наповнювач для тарілки: листя, зокрема, багате на корисні сполуки, що можуть істотно полегшити стрес, який алкоголь чинить на клітини печінки.

Спаржа здавна вважається природним засобом від різних недуг завдяки своїм антитоксичним властивостям, і останні дослідження показують, що її репутація цілком заслужена. Цей овоч має вражаючий список захисних ефектів, включно з протизапальними та сечогінними властивостями, що робить його потужним засобом у боротьбі з негативним впливом алкоголю.

Однак важливо пам'ятати, що спаржа може полегшити симптоми похмілля, але не є дозволом на надмірне захоплення алкоголем. Експерти застерігають від неправильної інтерпретації результатів цього дослідження як виправдання надмірного вживання алкоголю. Головні стратегії щодо запобігання похміллю залишаються незмінними: пийте в міру, не забувайте пити воду, а тепер, можливо, варто додати порцію спаржі до своєї вечері перед вечіркою.

Тож, готуючись до свята, можливо, варто розглянути цей невибагливий овоч як частину вашого святкового застілля. Він не тільки додасть поживної нотки вашій трапезі, а й може стати вашою секретною зброєю в боротьбі із завтрашнім похміллям.

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Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.