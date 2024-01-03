Крихітні тиранозаври, які блукали Землею, зовсім не були дитинчатами: що виявили вчені (фото)

Дослідники припускають, що мініатюрні скам'янілості насправді належали окремому виду, а зовсім не малюкам T-Rex.

Мільйони років тому Землею панували динозаври, поки близько 66 мільйонів років тому не загинули внаслідок падіння астероїда. Одним із найбільш вивчених видів динозаврів вважається тиранозавр рекс — знаменитий гігантський динозавр із крихітними передніми лапами, пише New Atlas.

Ученим багато що відомо про те, як жили динозаври, проте деякі моменти досі залишаються загадкою. Наприклад, тривають суперечки про те, чи були скам'янілості маленьких тиранозаврів окремим видом або все ж таки молодими тиранозаврами. Автори нового дослідження стверджують, що змогли виявити докази того, що мінітиранозаври насправді були окремим крихітним видом, а зовсім не дитинчатами знаменитого T-Rex.

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Незважаючи на те, що тиранозавр рекс є найбільш вивченим видом, з 1940-х років учені виявили кілька скам'янілостей меншого розміру, які розділили наукову спільноту. Деякі вчені припустили, що рештки належать дитинчатам величезних тиранозаврів, тоді як інші впевнені — рештки належать окремому виду карликових тиранозаврів, названих Nanotyrannus lancensis.

Ще 2020 року вчені з Університету штату Оклахома дійшли висновку, що гіпотеза про тиранозаврів-підлітків є правильною. Про це свідчила мікроструктура кісток і пропорції двох екземплярів: команда впевнена, що ці особини просто не досягли свого повного розміру. Тоді вчені запевняли, що аналіз кісток свідчить про те, що в момент смерті динозаврам було всього від 13 до 15 років.

Однак нове дослідження вчених з Університету Бата та Чиказького університету спростовує цю теорію. Команда повторно вивчила кілька мініатюрних скам'янілостей і дійшла висновку, що результати дослідження 2020 року були помилковими. Автори дослідження стверджують, що кістки мінідинозаврів насправді належать окремому виду.

Під час дослідження вчені використовували детальний аналіз річних кілець, анатомії тварин і нещодавно виявленої скам'янілості невеликого тиранозавра. Спочатку вчені виміряли річні кільця кісток і виявили, що ближче до зовнішньої сторони кісток вони ставали дедалі ближчими одне до одного. Ця знахідка свідчить про те, що темпи зростання мінідинозаврів насправді сповільнювалися, а значить вони майже досягли своєї фінальної величини.

Порівняння черепів Nanotyrannus і Tyrannosaurus rex Фото: череп талассотитана

За словами співавтора дослідження, доктора Ніка Лонгріча, якби скам'янілості належали підліткам, вони мали б рости неймовірними темпами та постійно додавали б у вазі. Під час дослідження вчені також використовували комп'ютерне моделювання, щоб відтворити темпи зростання різними способами, але вони все одно залишалися низькими.

Результати моделювання також показують, що максимальна вага нового виду динозаврів, імовірно, сягала лише близько 900-1500 кг, а їхня довжина не перевищувала 5 метрів. Фактично їхні розміри становили всього близько 15% розміру дорослого тиранозавра.

Команда зазначає, що їхні висновки ґрунтуються не тільки на річних кільцях кісток, а й на інших факторах. Наприклад, учені виявили понад 150 характеристик, які різняться у видів. По-перше, розміри тварин, по-друге, у нанотираннусів були вужчі морди, більш гладкі зуби, а також довші ноги та руки.

У результаті вчені дійшли висновку, що нанотираннуси насправді були маленькими, але дуже швидкими та спритними тваринами. Автори дослідження також зазначають, що ще одним доказом, що скам'янілості належать двом різним видам є те, що немає жодних скам'янілостей, які б містили характеристики обох видів.

Наукова спільнота визнає, що нове дослідження є вельми цікавим, але навряд чи вірять, що воно стане останньою крапкою в цій суперечці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що тиранозаври були набагато розумнішими, ніж заведено думати.