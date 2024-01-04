Інопланетяни в хмарах Венери: нова місія може змінити уявлення про пекельну планету (фото)

Перша в історії приватна місія на Венеру шукатиме ознаки позаземного життя в наповнених сірою хмарах планети.

Венера, яку називають пекельною планетою через неймовірно високу температуру, приховує ще багато секретів, які належить розкрити. Але головна загадка полягає в тому, що існують припущення про те, що в сірчаних хмарах Венери може існувати позаземне життя. Для того, щоб з'ясувати, є воно там чи ні, у січні 2025 року на Венеру вирушить перший в історії апарат під назвою Venus Life Finder, який повністю фінансують із приватних джерел. Головний дослідник цієї місії Сара Сігер із Массачусетського технологічного інституту (США) вважає, що краплі сірчаної кислоти в хмарах Венери можуть містити біохімію, яка відрізняється від земної біохімії, пише Space.

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Сігер та її колеги представили дослідження, в якому вони спробували розібратися, чи може в, здавалося б, непридатних для життя умовах атмосфери Венери існувати позаземне життя. Учені вважають, що в хмарах Венери краплі сірчаної кислоти можуть містити біохімію, яка сильно відрізняється від звичної нам.

Хмари на Венері складаються з концентрованої сірчаної кислоти. Ця хімічна сполука руйнує більшу частину біохімічних речовин земного життя і вважається, що відоме життя не може існувати в таких умовах.

Хмари на Венері складаються з концентрованої сірчаної кислоти. Ця хімічна сполука руйнує більшу частину біохімічних речовин земного життя і вважається, що відоме життя не може існувати в таких умовах Фото: JAXA

Але Сігер виявила, що ключові молекули, необхідні для життя, стабільні в концентрованій сірчаній кислоті, що підтверджує ідею про те, що в атмосфері Венери можуть існувати складні хімічні речовини, необхідні для життя.

Вчені вважають, що виключати можливість виникнення життя в концентрованій сірчаній кислоті не можна. Бо життя на Венері могло використовувати як розчинник не воду, а цю токсичну сполуку. Але для точного розуміння, чи існує життя на Венері, необхідно отримати зразки з її атмосфери. Якраз у цьому плані історичною місією і є Venus Life Finder.

Подорож цього апарату до Венери займе приблизно півтора року. Коли Venus Life Finder опиниться на орбіті навколо Венери, то він відправить у її атмосферу маленький зонд. Саме з його допомогою будуть зібрані необхідні дані, які можуть показати, що на Венері може існувати життя. Принаймні вчені сподіваються якщо й не виявити саме життя, то знайти хоча б ознаки його можливого існування в хмарах пекельної планети.

Вчені вважають, що виключати можливість виникнення життя в концентрованій сірчаній кислоті не можна. Тому що життя на Венері могло використовувати як розчинник не воду, а цю токсичну сполуку Фото: NASA/JPL-Caltech

З іншого боку, деякі вчені вважають, що навіть якщо Venus Life Finder знайде складні органічні молекули в хмарах Венери, то не обов'язково буде свідченням наявності там життя. Але водночас таке відкриття може показати, що Венера придатна для життя.

Звичайно ж апарат Venus Life Finder може взагалі не виявити нічого, що б вказувало на населеність планети. Але в цьому разі у вчених буде можливість поставити крапку в давніх суперечках про те, чи є життя на Венері.

Як уже писав Фокус, у майбутньому наша планета може стати дуже схожою на Венеру, де неможливо буде жити. Це пов'язано з посиленням кліматичної кризи.