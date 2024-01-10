Приберіть дітей від екранів: лише година з планшетом може нашкодити дитині

Дослідники з'ясували, які наслідки можуть спричиняти гаджети у найменших дітей.

У новому дослідженні йдеться про те, що лише година з планшетом, телефоном або перед телевізором може погіршити здатність малюків сприймати навколишній світ, пише DailyMail.

Вчені з Університету Дрекселя у Філадельфії вважають, що будь-який час за екраном, починаючи з однорічного віку, пов'язаний з дворазовим збільшенням ризику незвичайної сенсорної поведінки. Наприклад, діти припиняють реагувати, коли їх кличуть.

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При цьому кожна додаткова година екранного часу в майбутньому подвоювала ризик виникнення проблем із сенсорною поведінкою.

Діти з порушенням сенсорного опрацювання (ПСО), яке часто поєднується із синдромом дефіциту уваги (СДУГ) і розладом аутистичного спектра (РАС), можуть бути дуже чутливими до світла і гучних звуків або ж навпаки, шукати додаткову стимуляцію.

Надалі у дітей можуть проявитися такі симптоми, як затримка мовлення, погане когнітивне функціонування і навіть розвиток аутизму.

Лікарі Університету Дрекселя проаналізували дані майже 1500 дітей, узятих у період з 2011 по 2014 рік. Батьків запитували про час, який їхні діти проводили за екранами у віці 12, 18 і 24 місяців.

Близько 11% батьків заявили, що їхня дитина не дивилася телевізор і не використовувала інші гаджети у віці 18 місяців.

48% опитаних заявили, що їхні діти дивляться медіа близько півгодини на день, 18% повідомили, що їхні діти дивляться медіа по дві години на день, а 8% повідомили, що їхні діти дивляться від трьох до п'яти годин на день.

Згідно з результатами дослідження, у 12 місяців будь-яка тривалість екранного часу була пов'язана з найбільшим ризиком порушення сенсорної поведінки, пов'язаної з нездатністю адекватно реагувати на стимули в навколишньому середовищі.

До 18 місяців кожна додаткова година екранного часу збільшувала на 23% ймовірність виникнення проблем. Діти намагалися уникати сенсорних відчуттів і мало реагували на зовнішні подразники, як-от вимовляння їхнього імені.

Через 24 місяці кожна додаткова година екранного часу була пов'язана з 20-відсотковим зростанням імовірності того, що діти почнуть шукати додаткові сенсорні стимули.

"З огляду на зв'язок між великою кількістю часу перед екраном і зростаючим списком проблем розвитку та поведінки, малюкам із такими симптомами може бути корисно пройти обстеження", — каже провідний автор і доцент кафедри психіатрії в Медичному коледжі Дрекселя Карен Хеффлер.

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