Стародавні гени людства збунтувалися проти нас: учені виявили в них небезпечні зміни

Нова база даних стародавніх людей розкрила деталі виникнення схильності сучасної людини до багатьох захворювань. Її коріння сягає на 34000 років у минуле.

За п'ять років роботи команда зі 175 міжнародних експертів створила найбільшу у світі колекцію ДНК стародавніх людей, яка дала їм змогу отримати революційні відомості про витоки сучасних захворювань. Ця база даних, створена на основі кісток і зубів майже 5000 стародавніх людей, що мешкали в Західній Європі та деяких районах Центральної Азії, датується 34 000 років тому і може стати ключем до лікування безлічі нейродегенеративних захворювань, пише CNN.

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Науковці з'ясували, що певні гени, які колись захищали наших предків доісторичного та бронзового віків від хвороб, тепер роблять європейців більш сприйнятливими до нейродегенеративних захворювань, таких як розсіяний склероз (РС) і хвороба Альцгеймера.

Аналізуючи це джерело генетичних даних, дослідники простежили, як гени і хвороби, на які вони впливають, розвивалися і поширювалися. Вони побачили, як великі зміни в способі життя, наприклад перехід від полювання і збиральництва до землеробства, вплинули на те, які гени процвітали.

Поєднання давньої ДНК із сучасними зразками відкрило нове вікно в розуміння сучасних проблем зі здоров'ям. Перші результати досліджень дали змогу виявити кілька дивовижних зв'язків.

Візьмемо, наприклад, розсіяний склероз. Це складне захворювання, на яке страждають близько 2,5 мільйона людей у всьому світі, і на нього впливають різні екологічні та генетичні чинники. Дослідження виявило кореляцію між ризиком розвитку розсіяного склерозу і походженням людей від стародавніх скотарів — народу ямна, який завіз одомашнених тварин до Європи близько 5 000 років тому. Ці скотарі, родом із понтійських степів, принесли із собою генетичні варіанти, які, як вважається, захищали від патогенів, що передаються через тварин. Ці гени, хоча і були корисні в ті часи, можуть бути частково причиною того, що північні європейці сьогодні більш схильні до розсіяного склерозу.

Аналогічним чином, генетичний варіант, що підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, APOE ε4, був пов'язаний з ранніми мисливцями-збирачами. Дослідження також прояснило еволюційну історію таких ознак, як зріст і толерантність до лактози.

Експерти наголошують, що наш сучасний спосіб життя — зі змінами в гігієні, дієті та медицині, взаємодіє з цими стародавніми генами, можливо, роблячи нас більш уразливими до таких захворювань, як розсіяний склероз. Але справа не тільки в тому, щоб з'ясувати, звідки взялися ці гени, а в тому, щоб зрозуміти складну взаємодію генетики і навколишнього середовища.

Ця база даних не просто переписує історію стародавніх популяцій, вона також змінює наше розуміння сучасного здоров'я і хвороб. Дослідники попереджають, що ці знахідки є частиною набагато ширшої і складнішої картини нашої генетичної історії та її впливу на здоров'я, яку ще належить досконально вивчити.

Автори вважають, що необхідно поширити ці дослідження за межі Європи, щоб повною мірою зрозуміти, як різні історії популяцій впливають на ризик розвитку захворювань. Їхньою метою є можливість використати цей багатий генетичний матеріал, щоб краще зрозуміти і, можливо, одного прекрасного дня пом'якшити наслідки хвороб, від яких страждає людство сьогодні.

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