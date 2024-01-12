Безжальні вбивці винищують 80 млн акул на рік: 25 млн із них перебувають під загрозою зникнення

Дослідження показує, що за останнє десятиліття кількість особин, що винищуються, лише збільшилася, і тенденція виглядає бентежно.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети і є домівкою для безлічі видів. Деякі з них вважаються вищими хижаками, але навіть вони не захищені від винищення, пише Live Science.

У новому дослідженні команда з Університету Далхаузі в Канаді виявила, що щорічно в океані винищують близько 80 мільйонів акул. Дані свідчать про те, що в період з 2012 до 2019 року смертність акул становила неймовірні 76-80 мільйонів на рік, при цьому близько 25 мільйонів з них належать до видів, що перебувають під загрозою зникнення.

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Безжальними вбивцями, що винищують десятки мільйонів акул на рік, виявилися люди. Оцінки вчених свідчать, що саме рибальство є основною причиною загибелі близько 80 мільйонів акул щороку. І це при тому, що існують правила, спрямовані на захист їх від "лову плавників".

У своєму дослідженні вчені використовували дані в період з 2012 по 2019 роки, коли законодавство про захист акул збільшилося в 10 разів. На жаль, дані свідчать про те, що за останнє десятиліття смертність морських хижаків лише збільшилася: у 2012 році в середньому загинуло приблизно 76 млн акул, тоді як у 2017 ця цифра зросла до 80 млн. Особливо страшним видається те, що понад 30% акул є представниками видів, які й так перебувають на межі зникнення.

У дослідженні було проаналізовано дані про рибальство зі 150 країн, а також у відкритому морі. Крім того, вчені використовували комп'ютерне моделювання та інтерв'ю з експертами, зокрема вченими, представниками урядів, працівниками риболовецької галузі та захисниками довкілля.

Плавники видалені у низки видів акул на Кокс-Базарі в Бангладеш у 2018 році Фото: Nidhi Gloria D’Costa

За словами провідного автора дослідження, морського еколога з Університету Далхаузі в Канаді Бориса Ворма, надмірний вилов риби сьогодні становить величезну загрозу для акул, яких часто вбивають лише через їхні плавники. Також акули часто стають випадковими жертвами під час вилову риби. Водночас законодавство, спрямоване на захист цих видів, на жаль, не принесло плодів — кількість смертей серед морських хижаків лише збільшилася.

За словами команди, такі результати виглядають вельми тривожно, оскільки кожен третій вид, який винищують, сьогодні перебуває під загрозою зникнення. Команда також помітила, що смертність акул у прибережних районах зросла на 4%. Водночас у морському рибальстві смертність акул зменшилася на 7%: річ у тім, що суднам заборонено утримувати на борту певні види, а тому, якщо вони потрапляють у тенета, їх необхідно випустити назад. Таким чином в акул все ж з'являється шанс на виживання.

Тепер учені наполягають, що урядам необхідно вжити відповідних заходів, щоб скоротити вилов акул. Фактично дослідники закликають звернути увагу не тільки на вилов акул через плавники, а й загалом.

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