Найдивніший сом у світі: рухається сушею так незвично, що його "ході" дали назву (відео)

Дослідники вважають спосіб пересування броньованого сома настільки незвичайним, що для позначення його способу пересування придумали новий термін.

Не секрет, що деякі морські мешканці можуть "ходити" по морському дну або здатні пересуватися по суші. Однак броньований сом пішов ще далі — він здатний пробиратися через пустелю в пошуках ресурсів, пише IFLScience.

Причому представники цього виду рухаються настільки дивно, що вченим довелося використати окремий термін, щоб описати їхню ходу — рухи сома були настільки незвичайні. Вчені виявили, що броньовані соми здатні прокладати собі шлях сушею, якщо опиняються в глухому куті у своєму нинішньому середовищі існування. Наприклад, вони мешкали в ізольованій водоймі, де закінчилася їжа або якісь інші ресурси, у такому разі ці риби не стануть віддаватися на волю долі, а перемістяться в більш зручне місце.

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Цей вид є полікларієвими сомами — дуже різноманітна група риб, що зустрічається в Центральній і Південній Америці. Відомо, що дивовижна морфологія цього виду дає їм змогу жити як у водному, так і в наземному середовищі, не вмираючи.

Довгий час вчені спостерігали за представниками цього виду і помітили, що вони здатні вирушати в небезпечні подорожі, тільки щоб поліпшити умови свого проживання. Цікаво, що броньовані соми відрізняються унікальною "ходою", що залишає несхожий ні на що слід на піску.

Науковці виявили, що ці риби здатні годинами виживати на суші, проте врешті-решт їм необхідно дістатися до водного середовища, інакше їхня подорож може закінчитися летальним результатом. Дослідники вважають, що соми здатні орієнтуватися в незнайомому середовищі завдяки своїм смаковим рецепторам, розташованим уздовж тіл, — вони здатні виявляти сполуки, що вказують на близькість і якість води.

У результаті вчені почали використовувати для опису їхнього пересування окремий термін — реффлінг. Його придумали під час дослідження 2021 року, метою якого було вивчення поведінки панцирного сома.

Тоді автори дослідження помітили, що соми використовують абсолютно нову, асиметричну форму наземного пересування. Вони залучають свої осьові придатки навколо рота, а також грудні та черевні плавники і задню частину тіла. Оскільки ця поведінка не була схожа ні на що інше, вчені придумали новий термін для позначення їхньої "ходи".

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили щось дивовижне під шкірою рожевих казкових броненосців.