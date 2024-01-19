Баблгам із мезоліту. У Швеції знайшли жуйку віком близько 10 тис. років

Дослідники проаналізували залишки березової смоли, яку жували мисливці-збирачі.

На території нинішньої Швеції близько 10 тис. років тому стала табором група мисливців-збирачів, однією з розваг яких були жуйки з березової смоли. Аналіз жуйки з мезоліту показав, що у стародавніх людей були дуже сучасні проблеми із зубами, пише New Atlas.

Уперше зразки березової смоли, який був пережований нашими предками до стану клею, виявили ще в 1990-х роках. Але тільки зараз передові інструменти дали змогу вченим витягти ДНК зі зразків. Дослідження проводилося під керівництвом Емри Кирдок з Університету Мерсина в Туреччині.

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"Нам довелося застосувати кілька складних аналітичних інструментів, щоб визначити різні види та організми. Наявні інструменти не були призначені для виявлення стародавньої ДНК, тож довелося витратити чимало часу для їхнього налаштування", — каже співавтор дослідження Андрес Аравена з кафедри молекулярної біології та генетики Стамбульського університету.

Команді вдалося виявити, що березову смолу жували підлітки, які перед цим їли оленину, форель і фундук. Також у смолі знайшли бактерії, які спричиняють стоматологічне захворювання, широко поширене серед сучасних людей. Так, один із підлітків страждав від пародонтиту — інфекції, яка пошкоджує тканини навколо зубів, що може призвести до втрати самих зубів.

Крім цього, у смолі вчені знайшли бактерії, що викликають карієс. Приблизно 70-80% членів групи мисливців-збирачів страждали на захворювання ясен.

Крім іншого, у смолі також були виявлені сліди іншої їжі: яблука, руда лисиця, сірий вовк і омела. На думку вчених, деякі з цих слідів могли залишитися на зубах древніх людей після того, як вони використовували свої зуби як інструменти, наприклад, для створення одягу з хутра вовка і лисиці. Саме це й могло спричинити захворювання ясен, поселивши в роті величезну кількість бактерій.

"Наше дослідження дає уявлення про те, як жила невелика група мисливців-збирачів на західному узбережжі Скандинавії", — каже Андерс Гетерстрем зі Стокгольмського університету, який також брав участь у дослідженні.

Нагадаємо, вчені знайшли найдавнішого ласуна з карієсом віком 54 млн років. Дослідники виявили хворобу зубів у стародавнього ссавця.