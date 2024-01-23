Врятувати мільйони життів: учені розповіли, що для цього необхідно зробити людству

Дослідники виявили, що лише один глобальний крок відділяє людство від порятунку неймовірної кількості життів.

2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень: людство зіткнулося з неймовірними хвилями тепла, посухи та лісових пожеж, а вчені заявили, що їм потрібен додатковий колір для позначення спеки — червоного більше недостатньо, пише SciTechDaily.

Учені неодноразово попереджали, що різкі зміни клімату, ймовірно, спричинять трагічні наслідки — під загрозою опинилися життя мільйонів людей. Результати нещодавнього дослідження також показують, що вплив на здоров'я забруднення повітря, спричиненого викопним паливом, є значно більшим, ніж вважалося раніше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Таким чином вчені вкотре наполягають, що відмова від використання викопного палива є важливим моментом. Зокрема, вона, ймовірно, призведе до значного поліпшення суспільної охорони здоров'я.

Забруднення повітря все ще залишається значним ризиком для здоров'я людства, причому його вплив на смертність оцінюється по-різному. Вчені відзначають, що відмінності виникають залежно від зв'язку між впливом і реакцією, розглянутих типів смертей. Крім того, лише деякі дослідження були зосереджені на зв'язку смертності з конкретним джерелом забруднення повітря.

У новому дослідженні вчені з Інституту хімії Макса Планка, а також Лондонської школи гігієни й тропічної медицини зосередилися на впливі поступової відмови від викопного палива на конкретні захворювання і смертність загалом.

Результати показують, що 52% смертності людей пов'язано з кардіометаболічними станами, а саме з ішемічною хворобою серця, що спричиняє серцеві напади, — 30%, хворобою легень — 16%, артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом і нейродегенеративними захворюваннями — 20% випадків.

За словами співавтора дослідження, атмосферного хіміка та директора Інституту хімії Макса Планка Джоса Лелівельда, результати свідчать, що 5,13 мільйона додаткових смертей на рік пов'язані із забрудненням довкілля, а саме використання викопного палива. Це змусило вчених зосередитися на розумінні переваг поступової відмови від використання викопного палива — передбачається, що нам вдасться уникнути 82% максимальної кількості смертей.

У своєму дослідженні вчені використовували моделі відносного ризику, що оптимізує співвідношення впливу та реакції в усьому глобальному діапазоні рівнів впливу на навколишнє середовище. Далі вчені використовували комп'ютерне моделювання і виявили кілька можливих сценаріїв:

по-перше , всі джерела викидів, пов'язаних з викопним паливом, будуть поступово ліквідовані;

, всі джерела викидів, пов'язаних з викопним паливом, будуть поступово ліквідовані; по-друге , буде реалізовано лише 25% зниження впливу в бік відмови від викопного палива;

, буде реалізовано лише 25% зниження впливу в бік відмови від викопного палива; по-третє , вдасться відмовитися від половини всіх джерел викидів, пов'язаних з викопним паливом;

, вдасться відмовитися від половини всіх джерел викидів, пов'язаних з викопним паливом; по-четверте, буде усунуто всі антропогенні джерела, а враховуватимуться лише природні, наприклад, пил, викиди морської та наземної біосфери, а також лісові пожежі.

Результати дослідження свідчать про те, що скорочення викидів від використання викопного палива в будь-якому з чотирьох сценаріїв дасть змогу зберегти мільйони життів людей. Ба більше, автори дослідження вважають, що відмова від використання викопного палива прибере забруднення повітря зі списку факторів ризику для здоров'я навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав про те, що названо несподіваний наслідок кліматичної кризи Землі: висмоктує життя з людей.