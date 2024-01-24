Учені відтворили первісні океани Землі: вважається, що перше життя зародилося саме в них
Дослідники вважають, що перші клітини з'явилися глибоко в океані, а саме в найгарячіших його точках — гідротермальних джерелах.
Життя на Землі зародилося понад 3,5 мільярди років тому, проте вчені досі намагаються зрозуміти, як саме це сталося. Існує безліч теорій про те, де і як з'явилися перші живі клітини на планеті, проте нове дослідження знайшло підтвердження однієї з провідних теорій, пише Science Alert.
Команда з Університету Ньюкасла у Великій Британії виявила докази того, що життєво важливі компоненти найбільш ранніх предків людини й всього живого на Землі виникли внаслідок реакцій, пов'язаних із гідротермальними жерлами.
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Під час дослідження команда відтворила в лабораторії ключові хімічні характеристики первісних земних морів, а також гарячу лужну воду, що імітувала відтік із певних типів гідротермальних джерел. Зазначимо, що гідротермальні джерела широко розглядаються як одне з найімовірніших місць виникнення найбільш ранніх клітин життя — це пов'язано з наявністю тепла і хімічних інгредієнтів, необхідних для абіогенезу (виникнення життя).
Відомо, що однією з найважливіших особливостей клітини є жирова мембрана, яка визначає межі клітини — біохімія залишається всередині та відокремлена від хаосу зовні. Під час роботи вчені змішали водень, бікарбонат і багатий на залізо магнетит в імітації стародавньої морської води. У результаті їм вдалося утворити безліч органічних молекул, зокрема й групу довголанцюгових жирних кислот.
На думку дослідників, саме ці жирні кислоти з довгими ланцюжками є одними з найсильніших кандидатів на роль тих, хто зміг сформувати найперші мембрани на Землі. Утім, власне походження все ще оповите таємницею.
За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Даремського університету Грема Первіса, вони з командою змішали багаті воднем рідини з морською водою, багатою на вуглекислий газ, а також магнетит — багатий на залізо мінерал, який, як відомо, був доступний на планеті в той час.
Дослідники отримали жирні кислоти з 18 атомами вуглецю, що мають окремі ділянки з властивостями, що притягують або відштовхують воду: фактично вони були здатні утворювати органічні "кишені" у водному середовищі. Тепер автори дослідження вважають, що щойно гідротермальні джерела почали виробляти жирні кислоти, останні могли бути залучені до ширших біохімічних процесів, унаслідок яких врешті-решт на Землі й з'явилося життя.
За словами біохіміка з Університету Ньюкасла Джона Теллінга, вони з командою вважають, що результати цього етапу дослідження можуть стати першим кроком до розуміння того, як на нашій планеті зародилося життя. Команда продовжує дослідження в лабораторії та сподівається незабаром визначити другий ключовий крок — появу перших потенційних "протоклітин", які надалі сформували перше клітинне життя.
Раніше Фокус писав про те, що як з'явилося життя на Землі: вчені вважають, що наблизилися до відповіді.