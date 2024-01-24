Одна звичайна прогулянка може змінити все: вчені знайшли новий спосіб боротьби з деменцією

У міру старіння ризик розвитку деменції підвищується в рази, але наука знайшла простий і ефективний спосіб одночасно зміцнити наше тіло і мозок, знижуючи ризик початку руйнівної хвороби.

Деменція — це складне захворювання, яке впливає на пам'ять, мислення та ухвалення рішень, і воно стає дедалі поширенішим у міру старіння населення. Цікаво, що існує простий, але ефективний спосіб знизити ризик розвитку деменції: обмеження сидячого способу життя, пише EatingWell.

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Нещодавні дослідження виявили чіткий зв'язок між сидячим способом життя та підвищеним ризиком розвитку деменції. Хоча ці дослідження є обсерваційними і не доводять остаточно, що сидячий спосіб життя викликає деменцію, вони вказують на тісний зв'язок.

Чому сидячий спосіб життя підвищує ризик деменції? Експерти вважають, що сидячий спосіб життя може зменшити приплив крові до мозку і порушити вироблення хімічних речовин, що підтримують мозок. Дослідження 2021 року показало, що аеробні вправи підвищують рівень біомаркера, пов'язаного зі здоровими когнітивними функціями, що підтверджує ідею про те, що фізична активність сприяє зміцненню мозку.

То скільки ж фізичних вправ необхідно для зниження ризику деменції? Дієтологи рекомендують дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США: щонайменше 150 хвилин аеробної активності помірної інтенсивності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної активності, а також вправи на зміцнення м'язів двічі на тиждень. Навіть якщо це здається складним, пам'ятайте, що будь-яка фізична активність корисна. Інше дослідження 2021 року показало, що навіть легка активність знижує ризик розвитку деменції у літніх корейців.

Для літніх людей, особливо з хронічними захворюваннями, важливо скоригувати ці рекомендації відповідно до того, що безпечно і досяжно. Головне — більше рухатися і менше сидіти протягом дня. Ефективним підходом може бути початок з коротких прогулянок і поступове включення більш структурованих вправ.

Таким чином, активний спосіб життя не тільки корисний для загального здоров'я, а й відіграє важливу роль у зниженні ризику розвитку деменції. Вам не обов'язково вдаватися до тривалих та інтенсивних тренувань: навіть невелика регулярна фізична активність може змінити ситуацію та убезпечити розум у старості.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.