У Чумацькому Шляху відбувається щось підозріле: зірки рухаються не так і темної матерії менше

Нове дослідження показує, що зірки на краю нашої галактики переміщаються повільніше, а в ядрі галактики знаходиться менше темної матерії, ніж вважали раніше.

Автори дослідження, опублікованого у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, виміряли швидкість руху зірок по всьому Чумацькому Шляху. Виявилося, що зірки, розташовані на краю нашої галактики, рухаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зірками, які розташовані ближче до ядра галактики. Також учені дійшли висновку, що в ядрі Чумацького Шляху міститься менше темної матерії, і воно має меншу масу, ніж вважалося раніше, пише Phys.

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Як і більшість галактик у Всесвіті, Чумацький Шлях обертається, і це обертання зумовлене рухом усієї матерії всередині галактики. У 70-х роках минулого століття астрономи з'ясували, що обертання галактик зумовлене не тільки рухом звичайної матерії. Вимірювання швидкості руху зірок навколо центру галактик призвело до того, що вчені з'ясували, що за рух галактик відповідає ще й невидима темна матерія.

Автори нового дослідження за допомогою космічних і наземних телескопів вивчили швидкість руху зірок по всій нашій галактиці. Навіть тих, які розташовані на краю Чумацького Шляху. У результаті вони визначили кругову швидкість цих зірок, тобто наскільки швидко вони обертаються всередині галактичного диска, враховуючи відстань від центру галактики.

як і більшість галактик у Всесвіті, Чумацький Шлях обертається, і це обертання зумовлене рухом усієї матерії всередині галактики Фото: Titan

У результаті вони створили графік кривої обертання, який показує, наскільки швидко обертається матерія на заданій відстані від центру галактики. Форма цієї кривої дає уявлення про те, скільки видимої і темної матерії розподілено по галактиці. Вчені встановили точні відстані для більш ніж 33 000 зірок і використали ці дані для створення тривимірної карти Чумацького Шляху.

У результаті астрономи зробили несподіване для себе відкриття. Виявилося, що замість того, щоб крива обертання не змінювалася з відстанню, і тільки на краю галактики були б помітні невеликі зміни, крива обертання сильно змінилася на краю Чумацького Шляху.

Різке зниження кривої обертання привело вчених до висновку, що на краю нашої галактики зірки обертаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зірками, розташованими ближче до центру галактики.

Учені перевели нову криву обертання в розподіл темної матерії, який міг би пояснити уповільнення зірок на краю Чумацького Шляху, і виявили, що в цьому випадку ядро галактики має меншу масу, ніж очікувалося. Тобто центр Чумацького Шляху може бути менш щільним і містити менше темної матерії, ніж думали вчені.

Автори дослідження кажуть, що отриманий результат суперечить іншим подібним вимірюванням. Це означає, що десь у Чумацькому Шляху відбувається щось підозріле, і тепер потрібно з'ясувати, де це відбувається, щоб створити більш цілісну картину нашої галактики.

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