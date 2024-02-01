Захистить від раку і зміцнить організм: нутриціологиня розповіла про користь клітковини

Хоча всього кілька десятків грамів клітковини на день можуть убезпечити нас від багатьох серйозних захворювань, менше 10% дорослих у світі щодня вживають достатню її кількість.

Останні наукові дані дозволили лікарям виявити суттєву прогалину в нашому раціоні: клітковину. Менше 10% дорослих у багатьох країнах світу споживають рекомендовану щоденну кількість цієї найважливішої поживної речовини, пише Make It.

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Згідно з дієтичними рекомендаціями, жінки до 50 років мають споживати 25 грамів клітковини щодня, а чоловіки — 38 грамів. У віці старше 50 років потреба трохи знижується — до 21 грама для жінок і 30 грамів для чоловіків. Однак більшість дорослих людей споживають лише 10-15 грамів клітковини на день.

Клітковина — це не просто ще один елемент нашого раціону, вона необхідна для підтримання здоров'я кишківника, яке, своєю чергою, впливає на роботу мозку, імунітет і здоров'я шкіри. Докторка Келліенн Петруччі, відома експертка з харчування, пояснює, що клітковина є кращою їжею для корисних мікробів у нашому кишечнику. Недостатнє споживання клітковини може призвести до ослаблення слизової оболонки кишечника, що часто називають негерметичністю кишечника. Це може призвести до запалення та інших проблем зі здоров'ям.

Крім того, багата на клітковину дієта може допомогти регулювати гормони у жінок, потенційно знижуючи ризик таких захворювань, як рак грудей. Так, дослідження показали, що ризик розвитку раку грудей у жінок, які дотримуються раціону з високим вмістом клітковини, знижується на 8 %.

Докторка Петруччі виступає за те, щоб збільшити щоденне споживання клітковини за допомогою різних продуктів харчування. Вона радить включити до свого раціону такі продукти, як авокадо, листова зелень, хрестоцвіті овочі, горіхи, ягоди, яблука та різне насіння. Ці продукти містять не тільки клітковину, а й безліч інших необхідних поживних речовин.

Для тих, хто не може задовольнити свої потреби в клітковині тільки за рахунок дієти, добавки можуть стати практичною альтернативою. Докторка Петруччі рекомендує обирати добавки, що містять суперпродукти, жирні кислоти Омега-3, а також нерозчинну і розчинну клітковину. Однак вона застерігає деяких людей від добавок із псиліумом, оскільки вони можуть спричиняти запори і здуття живота.

Клітковина — це ключова поживна речовина, якої багатьом із нас не вистачає. Звертаючи увагу на свій раціон і за необхідності приймаючи добавки, ми можемо забезпечити достатнє споживання клітковини, сприяючи загальному здоров'ю і благополуччю. Пам'ятайте, що збалансована дієта, багата на клітковину, може мати далекосяжний вплив на наше здоров'я — від кишківника до мозку.

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Також Фокус писав про те, як клітковина впливає на наш мозок, імунну систему і загальне здоров'я. Багато хто з нас знає про користь, яку несе клітковина для нашого кишківника, проте вчені вважають, що її позитивний вплив виходить далеко за рамки нашого травного тракту.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.