Пішли проти законів природи: вчені виявили, що ліси йдуть проти системи

У новому дослідженні вчені виявили, що лісові пологи зовсім не повторюють фрактальні візерунки окремих дерев.

Найпривабливіше у фракталах, самоповторюваному візерунку, що зустрічається в природі, — це повторення має нескінченно глибоку структуру. Досить збільшити масштаб гілок, виявлених у таких об'єктах, як листя папороті або сніжинки, пише Science Alert.

Якими б дивовижними не здавалися такі геометричні візерунки, вони мають свої межі. У новому дослідженні вчені виявили, що лісові пологи не повторюють фрактальні візерунки окремих дерев.

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Через поширеність фракталів у природі команда з Бристольського університету вирішили перевірити теорію про те, що фрактальні закономірності можуть пояснити, як організовані лісові пагорби.

За словами співавторів дослідження, біологів Фабіана Фішера і Томмазо Джакера, вони з колегами вважали, що якщо фрактальні візерунки тягнуться від маленьких гілок і листя одного дерева до цілих крон лісу — це могло в перспективі допомогти описувати складні ландшафти, використовуючи просту математичну мову. Автори дослідження вважають, що цей спосіб дозволив би використовувати прості правила і числа для опису складного об'єкта.

Автори дослідження вважали, якщо лісові пологи поводяться як фрактали, вчені, ймовірно, зможуть використовувати властивість, що виникає, для кількісної оцінки складності лісових екосистем. У результаті це дало б змогу безпосередньо порівняти структурні відмінності в лісах світу.

Структурна складність полога є ключовою властивістю лісових екосистем, безпосередньо пов'язаною з їхньою здатністю зберігати вуглець, забезпечувати колообіг води та поживних речовин, а також забезпечувати середовище існування для біорізноманіття.

Кілька років тому вчені провели дослідження, яке вказувало на наявність фрактальних структур, проте в неоднорідних або постраждалих від пожеж лісах. У результаті залишалося незрозумілим, наскільки це відображає справжню властивість лісових ландшафтів. Пізніше вчені використовували аналітичні моделі. За допомогою яких намагалися розрахувати структурну складність лісів — це допомогло б зрозуміти, які умови призводять до виникнення складніших екосистем.

Під час дослідження команда використовувала дані авіаційних лазерних досліджень дев'яти різних типів лісів в Австралії: від чагарників до тропічних саван. Було досліджено 9 ділянок площею 5 квадратних кілометрів, що суттєво різняться за кількістю опадів та структурою.

Після кожного лазерного сканування вчені будували моделі лісових пологів із високою роздільною здатністю — це дало змогу побачити, наскільки ці ділянки відповідають фрактальному масштабуванню. Результати свідчать про те, що жодна з 9 секцій крон не поводилася як фрактали за межами крон окремих дерев.

Цікаво, що всі лісові пологи дуже схожі в тому, як вони відхиляються від істинних фракталів. При цьому відхилення були пов'язані з розміром дерев, і тим, наскільки сухим було середовище. Наступним кроком стане нове дослідження, в якому вчені порівняють ширший спектр лісових екосистем по всьому світу — це дасть змогу подивитися кілька сканувань у часі, щоб побачити, як розвивається структура лісу.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено ліс, який зник 22 млн років тому: у ньому збереглися не тільки дерева, а й тварини.